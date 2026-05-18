«Ռոբին կզացնելու եմ, սատկացնելու եմ, կալուգացուն էլ, Սերժին էլ, Գագոյին էլ». Փաշինյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Արաբկիրում է քարոզարշավ անցկացնում, որտեղ քաղաքացիներից մեկի հետ բուռն վեճ սկսվեց, մթնոլորտը լարվեց.
Մի կին մոտեցավ վարչապետ Փաշինյանին և ասաց. «Դուք գողացել եք իմ հայրենիքը, մի ամբողջ երիտասարդ սերունդ եք ոչնչացրել, Դուք գողացել եք իմ եղբորը, իմ ուրախությունը, Դուք փորձեցիք մեզ կզացնել, մենք չենք կզել....»:
Փաշինյանն ասաց. «մենք առողջության ապահովագրություն ենք ստեղծել, մենք պետություն ենք ստեղծել...»: Կինն ընդհատեց ու կրկին ասաց. «Դուք փորձեցիք մեզ կզացնել...»:
Այս ընթացքում մթնոլորտը լարվեց, վարչապետն ասաց. «Եթե Դուք Ռոբն եք, Ռոբին կզացնելու եմ, Ռոբը նստելու է, Ռոբին սատկացնելու եմ, կալուգացուն էլ եմ կզացնելու, սատկացնելու, Սերժին էլ, Գագոյին էլ: ՀՀ քաղաքացուն Ռոբը գնդակահարել է, ես չեմ գնդակահարել»:
Կինը մեղադրեց Փաշինյանին «երկիրը քանդելու մեջ», վարչապետն էլ արձագանքեց. «Դուք եք քանդել, Ղարաբաղով թալանել եք: Եվ ես ասում եմ՝ էն Ղարաբաղի ակցենտով մասկավորվածները, որ վիդեոներ են տարածում, դուք փախած լակոտներ եք, հանեք ձեր մասկաները, այ ստահակներ, այ փախածներ: Ղարաբաղի ակցենտով, մասկաներով վիդեո են տարածում, ասում են՝ դուք վախկոտ, համբալներ եք, ովքեր փախել են մարտադաշտից: Հանեք ձեր մասկաները՝ Ռոբի լակոտներ, Սերժի լակոտներ, Գագոյի լակոտներ, կալուգացու...չոքցնելու եմ սաղիդ, հատ-հատ մասկեքը կոխելու եմ համապատասխան տեղերը»,- բարկացած ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: