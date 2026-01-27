Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Հանրապետություն» կուսակցության վարչապետի թեկնածուն կլինի Արամ Սարգսյանը

Հայաստանում խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններում «Հանրապետություն» կուսակցության վարչապետի թեկնածուն կլինի կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը: Այս մասին նա հայտարարել է կուսակցության ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված տեսանյութում:

«Ես ուզում եմ, որ մեր երկրի խորհրդարանում ամբողջությամբ արևմտյան արժեքներ դավանող որևէ ուժ ներկա լինի, որ չլինեն միայն ռուսամետներ և բալանսավորողներ։ Ես համարում եմ, որ այդ համատեքստում մեր մասնակցությունը ոչ միայն օգտակար է մեզ, օգտակար է նաև երկրին, պետությանը, օգտակար կլինի նաև նոր ձևավորվող իշխանությանը՝ ինչ-ինչ քայլեր անելու առումով», - նշել է Սարգսյանը։

Գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Մեր ձևով» քաղաքական ուժի վարչապետի թեկնածուն լինելու է նրա եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը: Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայ ազգային կոնգրեսն էլ է հայտարարել՝ մասնակցելու են ընտրություններին, վարչապետի թեկնածուն կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է: Հայ հեղափոխական դաշնակցությունում ևս որոշել են՝ մասնակցելու են ընտրություններին ու ոչ միայնակ: Թե ով է լինելոը դաշինքի առաջնորդը, ՀՅԴ-ն դեռ չի հայտնում:



XS
SM
MD
LG