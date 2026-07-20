Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Haaretz. Ադրբեջանի ճնշման ներքո Քնեսեթի օրակարգից հանվել է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում՝ ի հիշատակ 1915-ի Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանության զոհերի, մարդիկ ծաղիկներ են խոնարհում։ Արխիվ
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում՝ ի հիշատակ 1915-ի Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանության զոհերի, մարդիկ ծաղիկներ են խոնարհում։ Արխիվ

Իսրայելի կառավարության՝ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը, որը հաստատվել էր անցյալ ամիս, Քնեսեթում քվեարկության չի դրվել՝ Ադրբեջանի կողմից վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի նկատմամբ գործադրված ճնշման պատճառով, իսրայելական Haaretz պարբերականին հայտնել է աղբյուրը։

Իսրայելական աղբյուրի պնդմամբ՝ վարչապետ Նեթանյահուն արգելափակել է քվեարկությունը այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահի ավագ խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը կապ է հաստատել նրա գրասենյակի հետ։

Haaretz-ը տեղեկացել է, որ դրանից հետո Իսրայելի կառավարությունը ադրբեջանցի պաշտոնյաներին հայտնել է, որ հարցը հանվել է Քնեսեթի օրակարգից և, հետևաբար, չի ընդգրկվի ամառային արձակուրդից առաջ անցկացված քվեարկությունների շարքում։

Ի պատասխան Haaretz-ի հարցման՝ Սաարի գրասենյակը հերքել է, որ քվեարկությունը չեղարկվել է Նեթանյահուի միջամտության հետևանքով, սակայն որևէ այլ բացատրություն չի ներկայացրել, թե ինչու այն չի դրվել Քնեսեթի քննարկմանը։

«Գոյություն ունի կառավարության որոշում [ճանաչելու ցեղասպանությունը], և այն ընդունվել է միաձայն»,- ասվում է Սաարի հայտարարության մեջ։ «Այն չի փոխվելու, և դա է կարևոր ու պատմական փաստը»։

Պարբերականը գրում է, որ թեև հարցը, ի վերջո, Քնեսեթում քվեարկության չդրվեց, անցյալ շաբաթ Ադրբեջանը ևս մեկ ազդակ հղեց, որը կարող է վկայել Իսրայելի հետ հարաբերությունների որոշակի սառեցման մասին. Ալիևը Բաքվում ընդունեց Պաղեստինի վարչապետ Մոհամմադ Մուստաֆային։

Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նաև նշվել էր, որ Ադրբեջանը շարունակում է աջակցել պաղեստինցիներին, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Պաղեստինցի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության (UNRWA) միջոցով։

Վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի գրասենյակը և Ադրբեջանի նախագահի քաղաքական խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը չեն արձագանքել Haaretz-ի մեկնաբանություն ստանալու հարցումներին։

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ynet-ի հետ զրույցում անցյալ ամիս հայտարարել էր, որ աջակցում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագծին:

Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն էր տվել Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու ԱԳ նախարար Գիդեոն Սաարի ներկայացրած նախագծին։

«Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել», -նշել էր արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը և հավելել. «Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որը տեղի է ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ և որի պատմական փաստերն իսկապես անվիճելի են, ներառել է մեկուկես միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում»:

Հաջորդ օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը քննադատեց Իսրայելի կառավարության՝ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը և կոչ արեց այն վերանայել։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչելը չարձագանքելուն, «Ազատության» հարցին ի պատասխան ասել էր. «Արձագանքի կարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք՝ Հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից»:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG