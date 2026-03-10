Մատչելիության հղումներ

Գերագույն հոգևոր խորհուրդը կքննարկի «եկեղեցական կյանքը հուզող խնդիրները»

Մայր Աթոռում մեկնարկել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ղեկավարությամբ:

Էջմիածնից հաղորդում են, որ կքննարկվեն եկեղեցական կյանքը հուզող խնդիրները։ Թե որոնք են դրանք, չի նշվում:

Օրակարգում են եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովի գումարման ու կազմակերպչական աշխատանքներին, կարգապահական, սոցիալական առաքելությանը վերաբերող և այլ հարցեր:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամիսներ է՝ պահանջում է կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հրաժարականը: Այս ընթացքում նրան են միացել բարձրաստիճան հոգևորականներ: Կաթողիկոսը մի քանի անգամ ակնարկել է՝ հեռանալու մտադրություն չունի:

Տարբեր կազմակերպություններ, այդ թվում՝ Եվրոպայում կրոնական ազատության ֆորումը դատապարտել է Հայ Առաքելական եկեղեցու «ազատության, ինքնավարության և անկախության դեմ ուղղված հարձակումները»։

Պաշտոնական Երևանը հերքում է եկեղեցու դեմ հարձակման մեղադրանքները:


