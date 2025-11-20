Գազայում իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով «25 պաղեստինցի է զոհվել»

Առնվազն 25 պաղեստինցի է սպանվել Գազայի հատվածում չորեքշաբթի օրը իսրայելական չորս ավիահարվածների հետևանքով, հայտնել են տեղի առողջապահության մարմինները:
Իսրայելցի զինվորականները հայտարարել են, որ հարվածել են ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի օբյեկտներին Գազայի տարածքում, երբ ռազմական խմբավորման անդամները կրակ են բացել իրենց զորքերի ուղղությամբ՝ խախտելով հրադադարի մասին գրեթե վեցշաբաթյա համաձայնագիրը: Իսրայելցի զինծառայողներից ոչ ոք չի տուժել։
«Համաս»-ը դատապարտել է իսրայելական հարվածները և կոչ Է արել Միացյալ Նահանգներին կատարել իր հայտարարած պարտավորությունները և անհապաղ ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա՝ հրադադարի ռեժիմը պահպանելու և նրա հարձակումները դադարեցնելու համար: