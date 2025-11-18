ՄԱԿ ԱԽ-ն ընդունել է Գազայում վերաբերյալ ԱՄՆ բանաձևի նախագիծը

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, որով հաստատում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գազայում պատերազմը դադարեցնելու նախագիծ և թույլատրում է միջազգային կայունացման ուժեր ստեղծել, հայտնում է Reuters-ը։
Բանաձևի տեքստում նշվում է, որ անդամ երկրները կարող են մասնակցել Թրամփի նախագահությամբ ստեղծվելիք Խաղաղության խորհրդին, որը նախատեսվում է որպես անցումային իշխանություն՝ վերահսկելու Գազայի վերակառուցումն ու տնտեսական վերականգնումը։ Այն նաև արտոնում է միջազգային կայունացման ուժի գործունեությունը, որը պետք է ապահովի Գազայի ապառազմականացման գործընթացը, այդ թվում՝ զինատեսակների դուրսբերումն ու ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը։
«Բանաձևը Գազայի հատվածում միջազգային խնամակալության մեխանիզմ է սահմանում, որը մեր ժողովուրդը և նրանց խմբավորումները մերժում են», - ասվում է «Համաս»-ի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է բանաձևի ընդունումից հետո։