Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պուտինն ու Նեթանյահուն քննարկել են Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը

Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն։ Կրեմլի փոխանցմամբ՝ նրանք քննարկել են Գազայի հատվածում վերջին զարգացումները:

«Մտքեր են փոխանակվել Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակի, այդ թվում՝ Գազայի հատվածում վերջին զարգացումների՝ հրադադարի համաձայնագրի և ձերբակալված անձանց փոխանակման վերաբերյալ», - ասված է հաղորդագրությունում

Պուտինն ու Նեթանյահուն անդրադարձել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի և Սիրիայում հետագա կայունացման խթանման հարցերի:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG