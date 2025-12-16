Մատչելիության հղումներ

Քաշքշուկ՝ Ուկրաինայի խորհրդարանում

Ուկրաինայի խորհրդարանը՝ Գերագույն ռադան, արդեն մի քանի ժամ է, ինչ չի կարողանուն լիագումար նիստ գումարել՝ պատգամավոր Մարյանա Բեզուգլայի բողոքի ակցիայի պատճառով։

Սկանդալային հայտարարություններով հայտնի Բեզուգլայան արգելափակել է խորհրդարանի ամբիոնը՝ դրան Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու հրաժարականը պահանջող պաստառներ փակցնելով։

Խորհրդարանի պատգամավոր, խոշոր գործարար, Դոնեցկի նախկին նահանգապետ Սերգեյ Տարուտան փորձել է ուժով հեռացնել պատգամավորին նիստերի դահլիճից, սակայն ապարդյուն։

