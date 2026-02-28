Ֆրանսիան կոչ է անում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին անհապաղ նիստ գումարել:
«Լարվածության ներկայիս սրացումը վտանգավոր է բոլորի համար, այն պետք է դադարեցվի,-հայտարարել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, հավելելով, - ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի սկիզբը լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ խաղաղության և միջազգային անվտանգության համար»։
Ֆրանսիայի առաջնորդը միաժամանակ փաստել է, որ Իրանի ժողովուրդը պետք է կարողանա ազատորեն կառուցել իր ապագան:
«Իրանական ռեժիմը պետք է հասկանա, որ այժմ այլ տարբերակ չունի, քան բարի կամքի դրսևորմամբ բանակցություններ վարել՝ իր միջուկային և բալիստիկ հրթիռների ծրագրերը դադարեցնելու համար»,-ասել է նա։
Իրանը ևս ավելի վաղ կոչ էր արել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողություններին ի պատասխան։
Իսլամական Հանրապետության արգործնախարարությունը նաև հորդորել է ՄԱԿ-ին և Անվտանգության խորհրդին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել «միջազգային խաղաղության և անվտանգության խախտմանը հակազդելու» համար։