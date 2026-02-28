NYT-ն հրապարակել է Խամենեիի նստավայրի առաջին արբանյակային լուսանկարը հարվածներից հետո

Վաղ առավոտից Իրանի ուղղությամբ սկսված հարձակումներից հետո New York Times-ը հրապարակել է Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Ալի Խամենեիի պաշտոնական նստավայրի առաջին արբանյակային լուսանկարը՝ Թեհրանի Պաստոր հրապարակի մոտ։
Լուսանկարում երևում է, թե քանի շենք է հողին հավասարվել։
Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումների առաջին ալիքը թիրախավորել է Իսլամական Հանրապետության կառավարության մի քանի պաշտոնյաների, այդ թվում՝ Խամենեիին և նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանին։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Reuters-ին հայտնել են, որ վերջիններս ողջ են և տեղափոխվել են անվտանգ վայր։
Այս տեղեկությունն անկախ աղբյուրներով դեռ հնարավոր չէ ճշտել։