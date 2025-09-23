Ֆրանսիան ևս ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը՝ հետևելով Մեծ Բրիտանիային, Կանադային, Պորտուգալիային ու Ավստրալիային: Նախագահ Էմանյուել Մակրոնն այդ մասին հայտարարել է երեկ ուշ երեկոյան՝ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությանը նվիրված գագաթնաժողովի ժամանակ, ընդգծելով՝ ամեն ինչ կանեն՝ պահպանելու երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտության կարգավորման հնարավորությունը, քանզի համոզված են՝ դա է միակ ուղին, որն Իսրայելին ու Պաղեստինին թույլ կտա ապրել կողք կողքի՝ խաղաղ և անվտանգ:
«Հավատարիմ լինելով Մերձավոր Արևելքի, իսրայելցի և պաղեստինցի ժողովուրդների միջև խաղաղություն հաստատելու իմ երկրի պատմական հանձնառությանը՝ հայտարարում եմ՝ Ֆրանսիան այսօր ճանաչում է Պաղեստին պետությունը», - ասաց Մակրոնը։
Պաղեստինի նախագահը, որը ելույթ է ունեցել տեսակապով, հայտարարել է՝ «Համաս»-ը, որն Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական է ճանաչված, ոչ մի դեր չի ունենա երկրի կառավարման գործում։ Ըստ Մահմուդ Աբբասի՝ «Համաս»-ը և մյուս խմբավորումները պետք է վայր դնեն իրենց զենքերը, և Պաղեստինը պետք է լինի մեկ միասնական պետություն և ունենա օրինական զինված ուժեր:
Մահմուդ Աբբասը նաև հայտնել է՝ պատերազմի ավարտից հետո մեկ տարում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացնեն, նաև կմշակեն ժամանակավոր սահմանադրություն՝ ինքնավարությունից պետությանը իշխանության փոխանցումն ապահովելու համար։
«Սրա շնորհիվ ոչ մի կուսակցություն կամ անհատ չի մասնակցի ընտրություններին, եթե չհետևի Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության քաղաքական ծրագրին և միջազգային պարտավորություններին», - ասել է նա:
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Պաղեստինը չճանաչելու այլընտրանքն այն է, որ կմնա մեկ պետության սցենարը, երբ պաղեստինցիները զրկված են իրենց հիմնարար իրավունքներից, վտարված են իրենց տներից և հողերից և ստիպված են ապրել մշտական օկուպացիայի, խտրականության և ուրիշի տիրապետության տակ։ Սա, ըստ Անտոնիու Գուտերեշի, անընդունելի է 21-րդ դարում. «Սա ո՛չ խաղաղություն է, ո՛չ էլ արդարություն: Եվ եկեք հստակ լինենք, պաղեստինցիների համար պետականություն ունենալը իրավունք է, այլ ոչ թե պարգև»։
Եվրոպական միությունը, որը միասնական դիրքորոշում չունի այս հարցում, կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, ապահովել մարդասիրական օգնության անարգել մուտքը, նաև վերադարձնել իսրայելցի պատանդներին: Եվրոպական խորհրդի նախագահը դատապարտել Է ռազմական գործողությունը, որն Իսրայելի զինուժն իրականացնում է Գազայում:
«Մենք նաև վճռականորեն դատապարտում ենք Արևմտյան ափում բռնության սաստակացումը: Կոչ ենք անում Իսրայելին դադարեցնել վերոնշյալ գործողությունները, ապօրինի բնակավայրերի կառուցումը», - ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարել է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի երկու պետության սկզբունքի հիման վրա: Ըստ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ բոլորն են համաձայն, որ Գազայում աղետը պետք է անմիջապես դադարեցվի, և բոլոր պատանդներն ազատ արձակվեն. «Սակայն պատերազմը դադարեցնելը կարող է բավարար չլինել, եթե չկա դեպի խաղաղություն տանող ուղի, եթե երկու պետությունների ստեղծման հեռանկարն այլևս կենսունակ չէ»։
Իսրայելական զինուժը շարունակում է ցամաքային հարձակումը
Չնայած Արևմուտքի հորդորներին՝ իսրայելական զինուժը շարունակում է ցամաքային հարձակումը՝ գրավելու Գազա քաղաքը, որտեղ դեռ 650 հազար պաղեստինցի կա: Այսօր նախատեսված է ԱՄՆ նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ում: Ակնկալվում է, որ նա կանդրադառնա վերջին օրերին Պաղեստինի ճանաչմանը մի շարք երկրների կողմից, որոնց թիվը հասել է 155-ի:
2023-ի հոկտեմբերին Իսրայելի վրա «Համաս»-ի հարձակումից հետո Գազայում Իսրայելի գործողություններից ավելի քան 65 հազար պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել՝ ավելի քան 166 հազարը։ Իսրայելական կողմից սպանվել 1200 մարդ, պատանդառվել էին 251-ը, որոնցից ավելի քան 40-ը դեռ մնում են գերության մեջ:
ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովը 2023-ի հոկտեմբերից հետո Գազայում Իսրայելի գործողությունները ցեղասպանություն է որակել: