Ֆրանսիայում արգելվել է Պաղեստինի դրոշի ծածանումը քաղաքապետարաններում և հանրային այլ շենքերում

Ֆրանսիա - Պաղեստինի դրոշը Մարսելում բողոքի ակցիայի ժամանակ, արխիվ
Ֆրանսիա - Պաղեստինի դրոշը Մարսելում բողոքի ակցիայի ժամանակ, արխիվ

Պաղեստինի պետությունը պաշտոնապես ճանաչելու Փարիզի մտադրության ֆոնին Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը երկրի շրջանների ղեկավարներին հրահանգել է հաջորդ շաբաթ բացառել պաղեստինյան դրոշների ծածանումը քաղաքապետարաններում և այլ հանրային շենքերում։

«Հանրային ծառայությունում չեզոքության սկզբունքն արգելում է նման ցուցադրությունները», - ասված է նախարարության հեռագրում, որը մեջբերում է France-Presse գործակալությունը։

Իրավապահ գերատեսչությունը նախազգուշացրել է՝ քաղաքապետերի կողմից Պաղեստինի դրոշը բարձրացնելու ցանկացած որոշում դատարան կհասնի։

