ԱՄՆ-ն թույլ չի տա Պաղեստինի նախագահին մեկնել Նյու Յորք՝ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային

ԱՄՆ-ն թույլ չի տա Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբբասին և մոտ 80 այլ պաղեստինցիների հաջորդ ամիս մեկնել Նյու Յորք՝ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային:
Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան Reuters-ին ասել է, որ նրանց վիզաները կմերժվեն կամ կչեղարկվեն։ Այդ պաղեստինցները ներկայացնում են Պաղեստինի ազատության կազմակերպությունը:
Աբբասը նախատեսում էր մեկնել Նյու Յորք՝ մասնակցելու նաև Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի հյուրընկալած գագաթնաժողովին, որտեղ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ավստրալիան և Կանադան պատրաստվում են պաշտոնապես ճանաչել Պաղեստինյան պետությունը։
Աբբասի գրասենյակը հայտնել է, որ զարմացած է այս որոշումից՝ պնդելով, որ այն խախտում է ՄԱԿ-ի համաձայնագիրը։
Պետդեպարտամենտն իր որոշումը հիմնավորում է, որ ՊԱԿ-ը և Պաղեստինյան իշխանությունը չեն հրաժարվել ծայրահեղականությունից և շարունակում են առաջ տանել «միակողմանի ճանաչումը» Պաղեստինի համար։