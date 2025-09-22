Պաղեստինի պետություն չի ստեղծվի Հորդանան գետի արևմուտքում. Նեթանյահու

Պաղեստինի պետություն չի ստեղծվի Հորդանան գետի արևմուտքում, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն: Նա դատապարտել է Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մի քանի երկրների քայլը։
«Դուք ահաբեկչությանը մեծ պարգև եք շնորհում», - ասել է նա՝ վկայակոչելով պաղեստինյան զինված խմբավորման՝ «Համաս»-ի 2023 թ. հարձակումը Իսրայելի վրա, որից մեկնարկեց Գազայում գրեթե երկու տարվա պատերազմը։
Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, ապա նաև Պորտուգալիան հայտարարել են Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու մասին: Ինչպես սպասվում է, այս շաբաթ դա կանի նաև Ֆրանսիան: