Երկրորդ օրն անընդմեջ ԱՄՆ-ն ու Իրանը հարվածում են միմյանց

ԱՄՆ-ն ու Իրանը երկրորդ օրն անընդմեջ փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց՝ էլ ավելի ապակայունացնելով իրավիճակը ապրիլից հայտարարված փխրուն հրադադարի ընթացքում։
Նախ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գիշերը «ինքնապաշտպանական հարվածներ» է հասցրել Իրանին։ ԱՄՆ-ն Օմանի ափերի մոտ հարվածել է մի նավթատարի՝ պնդելով, թե այն իրանական նավթ էր տեղափոխում։ Անձնակազմի երեք անդամ է սպանվել։ Ըստ իրանական Mehr գործակալության՝ Օմանի ծոցում հարվածել են նաև իրանական նավին, որն առաջին անհրաժեշտության պարագաներ էր տեղափոխում Իրան։
Իրանն իր հերթին հայտարարել է, որ պատասխան հարվածներ է հասցրել Բահրեյնում, Քուվեյթում և Հորդանանում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին և մեծ վնաս պատճառել, ոչնչացրել ամերիկյան կործանիչներ։ ԱՄՆ-ն չի մեկնաբանել այս պնդումները։ Բահրեյնում իրանական հարվածից երեխա է վիրավորվել։ Քուվեյթը մի քանի ժամով փակել է իր օդային տարածքը։
Իրանը հայտարարել է, որ փակել է Հորմուզի նեղուցը, սակայն ԱՄՆ-ն հերքել է դա, ինչպես նաև Իրանի պնդումը, թե հարվածել է ամերիկյան երկու նավի, որոնք փորձել են անցնել նեղուցը՝ առանց Թեհրանի թույլտվության։
Թեհրանը դատապարտել է ԱՄՆ-ի հարվածները՝ հայտարարելով, որ դրանք հրադադարը «գործնականում անիմաստ» են դարձրել։ Արտգործնախարարությունը զգուշացրել է՝ սա «ծայրահեղ լուրջ հետևանքներ» կունենա, որի համար ԱՄՆ-ն է պատասխանատու։ Հայտարարությունում ասվում է.
«Միացյալ Նահանգների իրականացրած անօրինական և հանցավոր հարձակումները ոչ միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում են, այլև ապրիլի 8-ի հրադադարը գործնականում անիմաստ են դարձնում», ասվում է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ։
Իրանի աջակցությունը վայելող Եմենի հութիներն իրենց հերթին զգուշացրել են՝ Իրանին ԱՄՆ-ի շարունակական հարվածները «միայն կբարդացնեն իրավիճակը»՝ հանգեցնելով ավելի լայն հակամարտության և սպառնալով համաշխարհային տնտեսական կայունությանը։ «Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ագրեսիայի շարունակությունը չի հասնի իր ցանկալի նպատակներին, ինչպես նաև չի հաջողվի կոտրել Իրանի ժողովրդի կամքը կամ խաթարել նրա դիմադրողականությունը», նշվում է Արտգործնախարարության հայտարարությունում։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը նիստ է գումարել՝ քննարկելու, թե ինչպես թուլացնել լարվածությունը տարածաշրջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը զգուշացրել է՝ Մերձավոր Արևելքը ներքաշվում է խորացող ճգնաժամում, որի հետևանքները տարածվում են տարածաշրջանից դուրս։ Կողմերը պետք է դադարեցնեն կրակը և խնդիրը կարգավորեն դիվանագիտությամբ, սոցցանցում գրել է Անտոնիու Գուտերեշը։
Իրանին հարվածներից ժամեր առաջ ԱՄՆ նախագահը զգուշացրել էր դրա մասին։ Դոնալդ Թրամփը նաև սպառնացել էր՝ եթե խաղաղության համաձայնագիր չկնքվի, կրկին կհարվածեն։ Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել էր, թե Իրանին տրվել է գործարք կնքելու հնարավորություն, բայց Թեհրանը չի օգտվել դրանից։ Փիթ Հեգսեթը զգուշացրել էր՝ ռումբերը «կթափվեն երկրի կարևորագույն օբյեկտների վրա»։
«Եվ դա ոչ այն պատճառով, որ մենք ուզում ենք ինչ-որ բան վերսկսել։ Դրա կարիքը չունենք։ Հարցն այն է, որ մենք և Պատերազմի նախարարությունը պատրաստ ենք սահմանել պայմաններ՝ ապահովելու, որ ստանանք այնպիսի գործարք, ինչպիսին նախագահ Թրամփն է ակնկալում», ասել է Պաշտպանության նախարար Հեգսեթը։
Կատարը խիստ դատապարտել է Իրանի հարվածները Ծոցի երկրներին և շեշտել է տարածաշրջանն «անհիմն հարձակումներից» զերծ պահելու անհրաժեշտությունը։ Թուրքիան և Պակիստանը զսպվածության կոչ են արել։
Իսկ այս ընթացքում Իսրայելը շարունակել է հարվածները Լիբանանի հարավին՝ թիրախավորելով Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքները։