ԻՀՊԿ-ն հայտարարել է, որ ամերիկյան բազաների է հարվածել Ծոցի երկրներում

Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) հայտարարել է, որ ի պատասխան գիշերն Իրանին ԱՄՆ-ի հասցրած հարվածների՝ մոտ 18 թիրախի է հարվածել տարածաշրջանում, այդ թվում՝ Բահրեյնում, Քուվեյթում և Հորդանանում։
ԻՊՀԿ հայտարարությունում նշվում է, որ Հորդանանում թիրախավորել են Ալ-Ազրաք ավիաբազան, որի ուղղությամբ 12 բալիստիկ հրթիռ են արձակել: Մասնավորապես, թիրախավորել են այնտեղ տեղակայված ամերիկյան կործանիչներ, որոնք պատրաստվում էին Իրանի դեմ գործողություններ սկսել: Դրանց թվում, ըստ իրանական կողմի, կային F-15, F-16 և F-35 կործանիչներ, որոնցից շատերը ոչնչացվել են:
Կորպուսը նաև նշել է, որ Քուվեյթում հարձակվել են երկու, իսկ Բահրեյնում մեկ ավիաբազայի վրա: Թիրախում է եղել ԱՄՆ Հինգերորդ նավատորմի տեղակայման վայրը: ԻՀՊԿ-ն պնդում է, որ բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչուներով իրականացված հարվածների հետևանքով լայնամասշտաբ վնաս է պատճառվել:
Այս հարվածների ֆոնին Քուվեյթը փակել է իր օդային տարածքը:
Ամերիկյան կողմը չի մեկնաբանել այս հարվածների մասին Իրանի պնդումները:
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) հայտարարել է, որ ի պատասխան գիշերն Իրանին ԱՄՆ-ի հասցրած հարվածների՝ մոտ 18 թիրախի է հարվածել տարածաշրջանում, այդ թվում՝ Բահրեյնում, Քուվեյթում և Հորդանանում։