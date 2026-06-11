Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ամերիկյան հարվածները հրադադարն անիմաստ են դարձրել. Իրանի ԱԳՆ

Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է ԱՄՆ-ի կողմից երկրին հասցված հարվածները՝ հայտարարելով, որ դրանք հրադադարը «գործնականում անիմաստ» են դարձրել։

«Միացյալ Նահանգների իրականացրած անօրինական և հանցավոր հարձակումները ոչ միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում են, այլև ապրիլի 8-ի հրադադարը գործնականում անիմաստ են դարձնում», - ասվում է հայտարարությունում։

Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև նշել է, որ «այս հանցավոր գործողության ծայրահեղ լուրջ հետևանքների պատասխանատվությունը կրում են Միացյալ Նահանգների ղեկավարները»:

Մինչ այդ ԱՄՆ-ն հարվածել էր իրանական թիրախների, ինչին ի պատասխան իրանական զինուժն էլ հայտարարել էր, որ հարվածներ է հասցրել ամերիկյան բազաների Հորդանանում, Բահրեյնում և Քուվեյթում, ինչից հետո Քուվեյթը փակել է իր օդային տարածքը: Դրանից հետո Իրանը հայտարարեց, թե փակում է Հորմուզի նեղուցը: Մինչդեռ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը պնդել, թե նեղուցը բաց է:

XS
SM
MD
LG