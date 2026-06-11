Ամերիկյան հարվածները հրադադարն անիմաստ են դարձրել. Իրանի ԱԳՆ

Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է ԱՄՆ-ի կողմից երկրին հասցված հարվածները՝ հայտարարելով, որ դրանք հրադադարը «գործնականում անիմաստ» են դարձրել։
«Միացյալ Նահանգների իրականացրած անօրինական և հանցավոր հարձակումները ոչ միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում են, այլև ապրիլի 8-ի հրադադարը գործնականում անիմաստ են դարձնում», - ասվում է հայտարարությունում։
Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև նշել է, որ «այս հանցավոր գործողության ծայրահեղ լուրջ հետևանքների պատասխանատվությունը կրում են Միացյալ Նահանգների ղեկավարները»:
Մինչ այդ ԱՄՆ-ն հարվածել էր իրանական թիրախների, ինչին ի պատասխան իրանական զինուժն էլ հայտարարել էր, որ հարվածներ է հասցրել ամերիկյան բազաների Հորդանանում, Բահրեյնում և Քուվեյթում, ինչից հետո Քուվեյթը փակել է իր օդային տարածքը: Դրանից հետո Իրանը հայտարարեց, թե փակում է Հորմուզի նեղուցը: Մինչդեռ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը պնդել, թե նեղուցը բաց է: