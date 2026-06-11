Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Եմենը զգուշացրել է՝ Իրանի վրա հարձակումները գլոբալ հետևանքներ կարող են ունենալ

Եմենում արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացրել է, որ Իրանին ԱՄՆ-ի շարունակական հարվածները կարող են հանգեցնել տարածաշրջանային ավելի լայն հակամարտության՝ գլոբալ ծանր հետևանքներով։

«Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ագրեսիայի շարունակությունը չի հասնի իր ցանկալի նպատակներին, ինչպես նաև չի հաջողվի կոտրել Իրանի ժողովրդի կամքը կամ խաթարել նրա դիմադրողականությունը», - հայտարարել է նախարարությունը։

Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները «միայն կբարդացնեն իրավիճակը և կխորացնեն ռազմավարական առումով այն դժվարի կացությունը, որում Ամերիկան հայտնվել է, ինչը միանշանակ կհանգեցնի ձախողման», ասվում է հայտարարությունում։

«Շարունակական ագրեսիան լուրջ հետևանքներ է ունենում համաշխարհային մատակարարման շղթաների, միջազգային առևտրի, նավթի և էներգետիկ շուկաների համար՝ սպառնալով համաշխարհային տնտեսական կայունությանը», - ասվում է Եմենի արտգործնախարարության հայտարարությունում:

Մինչ այդ ԱՄՆ-ն հարվածել էր իրանական թիրախներիը, ինչին ի պատասխան իրանական զինուժն էլ հայտարարել էր, որ հարվածներ է հասցրել ամերիկյան բազաների Հորդանանում, Բահրեյնում և Քուվեյթում, ինչից հետո Քուվթյը փակել է իր օդային տարածքը:

Եմենի հարավ-արևմուտքում է գտնվում Բաբ ալ-Մանդեբի նեղուցը, որն Էդենի ծոցը կապում է Կարմիր ծովին և առևտրային կարևոր ուղի է, որի աշխատանքը հութիները կարող են խաթարել: Օրեր առաջ նրանք սպառնացել էին թիրախավորել նեղուցով անցնող իսրայելական բոլոր նավերը, եթե Իսրայելը չդադարեցնի ռազմական գործողությունները Իրանի աջակցությունը վայելող Լիբանանում:

XS
SM
MD
LG