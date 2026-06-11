Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՄԱԿ-ը ԱԽ նիստ է գումարել Իրանի հարցով, Գուտերեշը կոչ է արել դադարեցնել կրակը

ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշ, արխիվ
ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշ, արխիվ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը նիստ է գումարել՝ քննարկելու Մերձավոր Արևելքում վերսկսված մարտական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով միջնորդական ջանքերի և երկխոսության հարցերը:

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը զգուշացրել է՝ Մերձավոր Արևելքը ներքաշվում է խորացող ճգնաժամի մեջ: «Եվ հետևանքները տարածվում են տարածաշրջանից շատ ավելի հեռու»,- սոցցանցում գրել է նա:

«Այս շաբաթ տեղի ունեցան ավելի լայնածավալ հարձակումներ և իրավիճակի հետագա վատթարացում, ինչի արդյունքում հրադադարն ավելի շատ նման է փոքրամասշտաբ հակամարտության»,- գրել է նա՝ հավելելով, որ չպետք է թույլ տալ, որ հակամարտությունն ընդլայնվի։

Բոլոր կողմերը պետք է աշխատեն դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ և այլևս ոչ մի հարձակում չպետք է լինի, ասել է Անտոնիու Գուտերեշը։


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Միացյալ Նահանգները և Իրանը հարվածներ և սպառնալիքներ են փոխանակում

Իրանը պետք է դուրս գա «ո՛չ պատերազմ, ո՛չ խաղաղություն» վիճակից, սակայն չի հանձնվի. Փեզեշքիան

Իրանը զգուշացնում է՝ պատրաստ են «ջախջախիչ և վճռական» պատասխանի

ԱՄՆ-ն պետք է հեռանա տարածաշրջանից, եթե ցանկանում է անվտանգ լինել. Արաղչի

Իսրայելը հրթիռների, անօդաչուների արձակման կայանքներ է ոչնչացրել Լիբանանում, «Հեզբոլա»-ն պատասխանել է

Իրանը հայտարարել է, որ հարվածել է Բահրեյնում և Հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազաներին


XS
SM
MD
LG