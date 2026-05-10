Երևանն ունի ինքնիշխան իրավունք անցկացնելու այնպիսի հանդիպումներ, ինչպիսին է ՀՀ–ԵՄ գագաթնաժողովը. Պեսկով

Երևանն ունի ինքնիշխան իրավունք անցկացնելու այնպիսի հանդիպումներ, ինչպիսին է Հայաստան–ԵՄ գագաթնաժողովը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը «Վեստի» հետ զրույցում:
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության մեջ հետևում է բազմավեկտոր մոտեցմանը։
«Նման գագաթնաժողովներ անցկացնելը Հայաստանի բացարձակ ինքնիշխան իրավունքն է։ Հայաստան-ԵՄ գագաթնաժողովի անցկացումը նույնպես բացարձակ նորմալ է», - հայտարարել է Պեսկովը։
Ավելի վաղ էլ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Եվրամիությանը միանալուՀայաստանի ծրագրերը «հատուկ դիտարկում են պահանջում»: Նա ընդգծել էր, որ Ռուսաստանը կսատարի ամենը, ինչ շահավետ է հայ ժողովրդին:
Պուտինի կարծիքով՝ տրամաբանական կլիներ, որ Հայաստանը հանրաքվե անցկացներ ԵՄ-ին կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը մասնակցելու հարցով:
Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց՝ Երևանը պատրաստվո՞ւմ է ԵՄ-ին անդամակցության հայտ ուղարկել, թե՞ ոչ: