Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Հույս ունեմ՝ Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի». Փաշինյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ ինչպես Ադրբեջանն է Հայաստան ներմուծում վառելիք, առաջիկայում Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի: Թե ինչ ապրանքատեսակներ կարող են Հայաստանից Ադրբեջան արտահանվել, Փաշինյանը չմանրամասնեց:

Անցած շաբաթ վրացական երկաթուղով Ադրբեջանից Հայաստան ներկրվեց շուրջ 1300 տոննա բենզին, որն արդեն վաճառվում է բենզալցակայաններում:

Ադրբեջանի տարածքով սկզբում ղազախական և ռուսական ցորենի, ապա նաև ադրբեջանական բենզինի ներկրմանն անդրադառնալով, վարչապետն ասաց, թե դա կարևոր է նաև ԵԱՏՄ -ի համար, որովհետև Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի հետ երկաթուղային կապ է ստացել:

«Մենք նախկինում երբեք ԵԱՏՄ -ի հետ երկաթուղային կապ չենք ունեցել: Շատ կարևոր է գնահատել տեղի ունեցածի մասշտաբը և ուզում եմ ցույց տալ, ցույց եմ տալիս, հայտարարում եմ, որ խաղաղությունը իրականություն է: Եվ այդ իրականությունը ունի կոնկրետ արտահայտչաձևեր: Ես հույս ունեմ՝ առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ առևտրի երևույթներ... այսինքն՝ հիմա Ադրբեջանից Հայաստան ներմուծում կա: Հույս ունեմ Հայաստանից դեպի Ադրբեջան արտահանում էլ կլինի»,- ասաց Փաշինյանն՝ արձագանքելով նաև այն հարցադրմանը, թե ինչու վարչապետը առիթը բաց չի թողնում և տարբեր հարթակներում պարբերաբար շնորհակալություն է հայտնում Ադրբեջանի նախագհին:

Փաշինյանը Բաքվին և Անկարային պարբերաբար առաջարկում է Հայաստանի տարածքով բեռների տարանցում իրականացնել, սակայն առ այս պահը 2 երկրներն էլ հրապարակավ այդ առաջարկին չեն արձագանքել:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG