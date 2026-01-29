Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Երդվել եմ ամեն օր գալ». ինչո՞ւ են իրավապահները հետաքրքրված իրանցի երիտասարդով

Հայաստան - Իրանցիների ցույցը Երևանում Իրանի դեսպանատան դիմաց, 17-ը հունվարի, 2026թ.
Հայաստան - Իրանցիների ցույցը Երևանում Իրանի դեսպանատան դիմաց, 17-ը հունվարի, 2026թ.

Իրանցի 30-ամյա Հոսեյն Սոտուդե-Գանին ստիպված էր այսօր Ներքին գործերի նախարարություն ներկայանալ: Պնդում է՝ նախօրեին Տիգրան անունով ներկայացած մի ոստիկան մոտեցել էր իրեն Իրանի դեսպանատան մոտ անցկացվող ցույցի ժամանակ ու բաժին հրավիրել: Այսօր օրվա կեսին զանգել, թե`«տեղում չեմ, հետո կգաս»:

«Էս մարդն ա, Տիգրան ա անունը, անձնական շորերով էր, դաժե ֆորմով էլ չէր,ես էսքան էլ չէի ուզում իրանց հետ խոսայի, որովհետև չգիտեի՝ ինքը ինչ պաշտոնյա ա: Մինչև իրան ներկայացրեց, ասի՝ «ախպերս, ես էլ եմ ուրախ, բայց ասեք ես ինչ օրենք եմ խախտում արել, որ ես էլ գամ», - ցույց տալով հեռախոսի տեսանյութը՝ հայերեն պատմում էր իրանցի երիտասարդը:

«Փաստաբանը ինձ նորից զանգեց, ասում են՝ իրան զանգել են ոնց որ դուրս են էթում, երեքշաբթի կամ երկուշաբթի օրը, էլի: Զուր հասանք էստեղ, սաղ գործերս թողեցի էսօր, էկել եմ էստեղ», - նշում էր Հոսեյն Սոտուդե-Գանին:

Ներքին գործերի նախարարությունից չեն մանրամասնում՝ ինչո՞ւ է ոստիկանությունը հետաքրքրվում իրանցի ցուցարարներով, որ հայրենիքում անցած տարեվերջին սկսված բողոքի ցույցերից հետո ամեն օր հավաքվում են դեսպանատան մոտ: Երևանում արդեն 7 տարի բնակվող իրանցին պնդում է՝ ինքը օրենք չի խախտել, ավելին՝ ոստիկանությունն է կարգը խախտելով՝ առանց ծանուցման իրեն բաժին հրավիրում:

«Հարուր անգամ ասել եմ՝ «գրավոր բան ղրգեք, որ ես իմանամ՝ ինչ մեղք ունեմ, որ գամ»: Հետո ինձ ասում ա՝ «դու ինձ ասում ես հիվանդ ես, պառկած ես, չես կարում գաս, բայց գալիս ես ցույցի տեղ»: Ասում եմ՝ «հա, ես իրանց արունին երդում եմ կերել, որ ամեն օր գամ էստեղ, չեմ կարա էտի հրաժարվեմ»: Զոռով ինձ քաշում եմ, տանում եմ դեսպանատունի մոտ, որ իմ երդումից դուրս չգամ», - ասում էր իրանցի երիտասարդը:

Իրանում բռնկված բողոքի ցույցերի ընթացքում, ըստ իրավապաշտպանների, վարչակազմը տասնյակ հազարավոր մարդկանց է սպանել: Այս բռնությունները դադարեցնելու պահանջով ցույցեր են աշխարհով մեկ, սակայն հայաստանաբնակ իրանցիները պնդում են՝ իրավապահներից ցույցերը դադարեցնելու հորդորներ ու անգամ սպառնալիքներ են ստանում:

«Ես ուրիշ տղերքից իմացել եմ՝ իրանք կանչում են էստեղ, սպառնում են, որ չէրթան մասնակցեն էդ ցույցի մեջ», - պնդում էր Հոսեյն Սոտուդե-Գանին:

Քանի օր է՝ սրված է իրավիճակը Իրանի դեսպանատան մոտ. ոստիկանությունը թույլ չի տալիս հավաքվել անմիջապես շենքի առջև՝ իբրև պատճառ նշելով անվտանգությունն ու քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը: Երեկ հերթական ակցիայի ժամանակ ցուցարարները նկարահանել էին ոստիկաններին, նրանցից մեկը՝ քաղաքացիական հագուստով, զրույցի էր բռնվել, ցուցումներ տվել ու հարցրել, թե ինչու է նրանցից մեկը ալկոհոլի ազդեցության տակ ներկայացել ցույցի՝ այն դեպքում, երբ ցուցարարը որևէ կարգ չէր խախտել:

«Էրեկ էկել ա մեր ցույցի տեղ, նենց ա հետս խոսում, ոնց որ, չգիտեմ, քուչացի տղա ըլնի՝ «ձեռները ջեբիցդ հանի, նորմալ քայլի, հետդ եմ խոսում», սենց ա սկսել հետս խոսալ: Ասում եմ՝ «ախպեր, ես քաղաքացի չեմ, բայց պարսիկ ժողովուրդ եմ, խի՞ ես իմ հետ սենց խոսում, խի՞ եք իմ հետ սենց վերաբերվում, ես ի՞նչ եմ արել», - պատմում էր Սոտուդե-Գանին:

Իրանցիները պնդում են՝ իրենք իրավապահների թիրախում հայտնվեցին Հայաստանում Իրանի դեսպանի վերջին հայտարարությունից հետո, թե Թեհրանում տպավորություն ունեն, որ Հայաստանը վերածվում է հակաիրանական ուժերի կենտրոնի: Վարչապետ Փաշինյանը հերքել էր այդ պնդումները, միաժամանակ հավաստիացրել, թե Հայաստանում բոլորն ունեն ազատ կամարտահայտման իրավունք:

«Հայաստանում ընդհանրապես, 2018-ից էս կողմ Հայաստանում երբեք ոչ մի տեղ հանրահավաք չի արգելվել, և մենք չենք կարող առանձին վերցրած մի դեպքում այլ կերպ վարվել, որովհետև դա արդեն իրողություն է», - հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը:

Չնայած այդ հավաստիացումներին՝ Հոսեյնով ու ընկերներով հետաքրքրվում է նաև Հայաստանի Ազգային անվտանգության ծառայությունը: Օրեր առաջ մի քանի իրանցիներ «Ազատությանը» պատմել էին, որ իրենց կանչել են ծառայություն ու հորդորել չմասնակցել ցույցերին, թե չէ կուղարկեն հետ՝ բախումների ու սպանությունների կիզակետում հայտնված հայրենիք:

ԱԱԾ-ն չէր հերքել, որ իրանցիներին կանչել էր հարցումների, բայց հստակ չէր պարզաբանել՝ ինչո՞ւ ու ի՞նչ հիմնավորմամբ: «Ազատության» հարցմանն ի պատասխան գրել էին, որ հարցումային աշխատանքներն իրականացվել են օրենքով ծառայությանը վերապահված՝ հակահետախուզական և հանցագործությունների դեմ պայքարի գործառույթների համատեքստում:

Օրենքով, որին հղում է անում ԱԱԾ-ն, հարցումներ իրականացվում են կատարված, նախապատրաստվող կամ կատարվող հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու դեպքում։ Այս հիմքերից որո՞վ են իրանցիներին ծառայություն կանչել՝ ԱԱԾ-ից այդպես էլ չէին հստակեցրել:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանցի ցուցարարները Երևանում չեն կարողանում ցույց անել դեսպանատան շենքի մոտ

«Մի մասնակցիր, հետևանքներ կունենա». հայաստանաբնակ իրանցիները ահազանգում են՝ ԱԱԾ-ից շարունակում են հարցումների կանչել

Հայաստանաբնակ իրանցիներն ահազանգում են՝ իրենց օրերս հրավիրել են ԱԱԾ ու հորդորել դադարեցնել հավաքները 

Իրանցիները ցույց անցկացրեցին Երևանում Իրանի դեսպանատան դիմաց, երթն արգելվեց

Փաշինյանն արձագանքում է Իրանի դեսպանին. Հայաստանն Իրանի համար սպառնալիք չի դառնա

ՀՀ-ն ապահովում է Իրանի դեսպանության անվտանգությունը. արձագանք ՆԳՆ-ից

Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը դառնում է Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի համար կենտրոն. Իրանի դեսպան

Երրորդ օրն է՝ ՀՀ-ն տեղեկություն չունի Իրանի հայերից. իրանցիներն էլ Երևանում բողոքի ակցիա են արել

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG