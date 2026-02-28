Երևանը Իրանում և Իսրայելում ՀՀ քաղաքացիներին հորդորել է պահպանել անվտանգության կանոնները

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հետևում է Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակին:
Երևանը Իրանում և Իսրայելում գտնվող ՀՀ քաղաքացիներին հորդորել է պահպանել անվտանգության կանոնները և հետևել պաշտոնական ցուցումներին։
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելու է իրավիճակի մշտադիտարկումը և, ըստ անհրաժեշտության, հանդես կգա տեղեկատվության թարմացմամբ, ասված է հայտարարության մեջ:
ԱԳՆ-ն նաև ներկայացրել է Իրանում և Իսրայելում թեժ գծերը՝ Իրանում ՀՀ դեսպանության թեժ գիծ. +98 902 0059927: Վերջինի անհասանելի լինելու դեպքում՝ ԱԳՆ թեժ գիծ. +37455620111 (նաև WhatsApp), Իսրայելում ՀՀ դեսպանության թեժ գիծ. +972 58 607-0313 (նաև Whatsapp), +972585811144:
ԱՄՆ-ն ու Իսրայելն այսօր հարվածել են Իրանին, վերջինս պատասխան հարվածներ է ձեռնարկել Իսրայելի դեմ: