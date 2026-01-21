Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Եկեղեցու բարենորոգման խորհուրդը կոչ է արել չեղարկել արտերկրում Եպիսկոպոսաց ժողով գումարելու Մայր Աթոռի որոշումը

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և եկեղեցու բարենորոգման նախաձեռնությանը միացած արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները, Երևան, 4-ը հունվարի, 2026թ.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և եկեղեցու բարենորոգման նախաձեռնությանը միացած արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները, Երևան, 4-ը հունվարի, 2026թ.

Կաթողիկոսի հեռացումը պահանջող՝ եկեղեցու բարենորոգման համակարգող խորհուրդը, որի կազմում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կոչ է արել չեղարկել արտերկրում Եպիսկոպոսաց ժողով գումարելու Մայր Աթոռի որոշումը:

Խորհուրդը հայտարարել է, որ վարչապետին միացած բարձրաստիճան հոգևորականներից որևէ մեկը չի մասնակցելու Ավստրիայում նախատեսված ժողովին, մյուս եպիսկոպոսներին էլ հորդորել է հետևել նրանց օրինակին: Պնդել են, որ արտերկրում ժողով անցկացնելու որոշումը կայացրած Գերագույն հոգևոր խորհուրդն անվավեր կառույց է, քանի որ դրա լիազորությունների ժամկետն ավարտված է, բացի այդ, կարծում են, որ չի պատճառաբանվել՝ ինչու է եպիսկոպոսների հավաքն անցկացվում ոչ թե «իր անկախությունն ամրապնդող Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում Մայր Աթոռ Սբ․ Էջմիածնում»:

Մայր Աթոռից երեկ բացատրել էին, որ «եկեղեցու դեմ սանձազերծած արշավն ու եկեղեցականների նկատմամբ հնարավոր ճնշումները նկատի առնելով են որոշել հավաքն Ավստրիայում անցկացնել»:

Եպիսկոպոսաց ժողովը նախագահում է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, դրան մասնակցում են Հայ Առաքելական եկեղեցու բոլոր եպիսկոպոսները:

Այսօր չեղարկման կոչ անող Վայոց ձորի թեմի առաջնորդ Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանն «Ազատության» հետ զրույցում դեռ երեկ իր մասնակցությունը չէր բացառել, ասել էր՝ մտածում է:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Եպիսկոպոսաց ժողովը՝ դրսում. Մայր Աթոռը խոսում է հնարավոր ճնշումների մասին, իշխանությունը՝ հերքում

Կաթողիկոսի հրավերով Եպիսկոպոսաց ժողովը տեղի կունենա Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթըն քաղաքում

Կաթողիկոսը պաշտոնանկ արեց վարչապետին միացած եպիսկոպոսին. Ի՞նչ է սպասվում մյուս 9-ին

Եկեղեցու բարենորոգման խորհուրդն առաջին նիստում քննարկել է ճանապարհային քարտեզի անցնցում իրականացումը. Փաշինյան

Վարչապետը և 10 եպիսկոպոսները «Եկեղեցու բարենորոգման հայտարարություն» են ստորագրել, Մայր Աթոռից հակադարձում են

Շրջանառվող «ներեկեղեցական հակադրությունների» թեզը արհեստածին է. Գերագույն հոգևոր խորհուրդ

Էջմիածնում հույս ունեն՝ 10 եպիսկոպոսները կվերադառնան մայր եկեղեցու գիրկը

ԳՀԽ ժողովը երեկ անդրադարձել է «Մայր Աթոռի նկատմամբ բռնաճնշումներին, 10 եպիսկոպոսների խոտոր ընթացքին»


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG