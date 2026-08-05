Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ձերբակալվել է «Մուլտի Գրուպ»-ի նախկին գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Առուստամյանը

Լրացված
Ավելացրեք մեզ Google-ում
Սեդրակ Առուստամյան, արխիվ
Սեդրակ Առուստամյան, արխիվ

Իրավապահները ձերբակալել են Գագիկ Ծառուկյանի «Մուլտի Գրուպ»-ի կոնցեռնի նախկին գլխավոր տնօրեն, տնօրենների խորհրդի նախագահ Սեդրակ Առուստամյանին: «Ազատության» տեղեկություններով՝ նա անցնում է Ծառուկյանին առնչվող վարույթով:

Սեդրակ Առուստամյանի փաստաբան Հովիկ Սուքիասյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ այժմ դատարանը քննում է Քննչականի ներկայացրած կալանքի միջնորդությունը:

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության կալանավորված առաջնորդը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու համար: Ըստ իրավապահների՝ մեծահարուստ գործարարը կազմակերպել է ավելի քան 21 միլիոն դոլարի գույքի հափշտակությունը իրանցի գործարարներից: Մինչդեռ Ծառուկյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրանցիներն են պարտք ԲՀԿ առաջնորդին, և դա ապացուցող պարտավորագրեր կան:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Գագիկ Ծառուկյանն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի

«Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ»-ի կառավարիչ է նշանակվել Գարիկ Բոշյան

«Մուլտի Վելնես»-ը վերաբացվել է, դարձել «Երևան Վելնես»

«Արարատցեմենտ»-ի կառավարիչ է նշանակվել Դավիթ Գևորգյանը

«Արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մեռնում». Ծառուկյանը տեղափոխվեց կալանավայր

Ծառուկյանի թիմակիցները բողոքի ակցիա անցկացրեցին Իրանի դեսպանատան առջև

«Ե՞րբ կհեռացնեն կապարակնիքը». Ծառուկյանի ընկերությունների աշխատակիցները շարունակում են ակցիաները


XS
SM
MD
LG