Ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում. Ղուկասյանի փեսան՝ իր պաշտոնի մասին

Շիրակում մարզխորհրդի նիստին այսօր առաջին անգամ Գյումրիի քաղաքապետարանից փոխքաղաքապետն ու աշխատակազմի ղեկավարն էին մասնակցում:
Հաշվի առնելով իշխանությունների ու ընդդիմադիր համայնքապետի լարված հարաբերությունները՝ «Ազատությունը» Ղուկասյանի փոխքաղաքապետ փեսայից՝ Ավետիք Առաքելյանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես ստացվեց, որ որոշեցին առաջին անգամ մասնակցել նիստին:
«Առաջին անգամ ասելով նկատի ունենք, որ նոր ենք ստացել մենք, անցած անգամ տեղեկություն չունեինք՝ չէր եկել մեզ գրությունը, չգիտեմ՝ ինչ պատճառով չէր հասել, թե չէ մենք չենք բացակայում, ոչ էլ արհամարհում մարզպետարանը», - ասաց նա:
Առաքելյանը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով բացատրություն ու հիմնավորում պետք է ներկայացնի, թե ինչպես է նշանակվել աներոջ ենթական, ինչը հանրային ծառայության օրենքի խախտում է համարվում:
«Իրավաբանները զբաղվում են, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ: Մենք մնալու ենք, երկար ենք մնալու», - ասաց նա՝ ի պատասխան հարցին, թե մտահոգություն չի, որ իրեն պաշտոնանկ կանեն:
Երեկ նաև Շիրակի մարզպետարանը փորձեց այսպես ասած՝ կարգի հրավիրել Գյումրիի քաղաքապետարանին, որ համայնքապետարանի կայքն ու սոցիալական էջերը չեն կարող այլ նպատակի ծառայել:
««Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական էջ» ֆեյսբուքյան էջն օգտագործում է որպես անձնական հարաբերությունների պարզաբանման ու քաղաքական գրագրությունների հարթակ, ինչն ինքնին անհարգալից վերաբերմունք է գյումրեցիների նկատմամբ, ովքեր ակնկալում են համայնքապետարանի էջում տեսնել արված աշխատանքի մասին տեղեկատվություն»։
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյանն ասում է՝ մարզպետարանը վերահսկողության լիազորություն ունի: Կառավարության որոշմամբ է սահմանված, թե ինչ բովանդակություն պետք է ունենան համայնքապետարանների կայքերը, բայց Գյումրիի համայնքապետարանը որոշել է «փոխել խաղի կանոնները»:
«Գյումրիի քաղաքապետարանի պաշտոնական էջով վիրավորական արտահայտություն է հրապարակվում երկրի վարչապետի հասցեին, բա արձագանքն ի՞նչ պիտի լիներ, արդյոք գյումրեցիներն ուզո՞ւմ են իրենց քաղաքապետարանի էջում տեսնել անձնական նամակագրություններ կամ այլ քաղաքական ուժերի՝ երկրի ղեկավարին վիրավորող արտահայտություններով պաստառներ կամ հայտարարություններ: Վստահ եմ՝ չեն ուզում», - ասաց նա:
Չուշացավ նաև քաղաքապետարանի պատասխանը: Հեռավար մեղադրանքները ԱԺ-ից տեղափոխվեցին մարզպետարան- համայնքապետարան հարթություն:
«Շիրակի մարզպետի աշխատակազմը, որը վերածվել է կուսակցական օթևանի իշխող ուժի ներկայացուցիչների համար, թող զբաղվի իր ուղիղ պարտականություններով և չփորձի հիմա էլ տեղեկատվական ստրկատեր դառնալ», - հայտարարեցին քաղաքապետարանից:
Դավիթ Առուշանյանն ի պատասխան քաղաքապետարանի հայտարարության, ասաց, թե իր համար ակնհայտ է, թե ում ձեռագիրն է, իսկ ինքը չի պատրաստվում պատասխանել, փոխարենը դեղին կակաչներ է ուղարկում՝ նկատի ունենալով քաղաքապետարանի հանրային կապերի պատասխանատուին:
«Ցավում եմ, որ Գյումրու քաղաքապետարանի էջը դարձել է Լիլիթ Աղեկյանի բլոգը, և այդ մասով ես գիտեք, որ Աղեկյանին չեմ պատասխանում, ուղղակի դեղին կակաչներ եմ ուղարկում ամեն անգամ նրա գրառումներին», - ասաց մարզպետը: