ԲՀԿ-ն ամբողջացրել է իր նախընտրական ծրագիրը

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության համագումարը, Երևան, 9-ը ապրիլի, 2026թ.
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության համագումարը, Երևան, 9-ը ապրիլի, 2026թ.

Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունն այսօր հայտարարեց, որ արդեն ամբողջացրել են իրենց նախընտրական ծրագիրը:

ԲՀԿ նախընտրական կարգախոսն է՝ «Երաշխավորված խաղաղություն, բարգավաճ Հայաստան»:

Ընտրություններից շուրջ մեկ ամիս առաջ, սակայն, դեռևս հայտնի չէ, թե ով է կուսակցության վարչապետի թեկնածուն:

«Շտապելու հարց չունենք, հարմար պահին կհնչեցնենք վարչապետի թեկնածուի անունը», - ասաց Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը:

ԲՀԿ նախընտրական ծրագրի տասն առաջարկներից են՝ երաշխավորված խաղաղություն, մրցունակ տնտեսություն, արժանապատվություն, թոշակ, հանրային համերաշխություն, միասնական հայկական աշխարհ և այլն:


