«Ես ոչնչի համար չեմ զղջում, ես պաշտպանել եմ իմ արժեքները». ազատ արձակված քաղբանտարկյալների ասուլիսը

Ուկրաինայում այսօր մամուլի ասուլիս է տեղի ունեցել Բելառուսում նախօրեին ազատ արձակված քաղբանտարկյալներից մի քանիսի մասնակցությամբ, այդ թվում՝ Բելառուսի նախագահի նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյի, ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովայի:
Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ջոն Քոուլի հետ բանակցություններից հետո՝ դեկտեմբերի 13-ին Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ներում շնորհեց 123 բանտարկյալի, այդ թվում՝ Նոբելյան Խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Ալես Բելյացկիին, Բելառուսի նախագահի նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյին, ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովային: Գործարքը տեղի է ունեցել Բելառուսի կալիումի արդյունաբերության նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց:
Ինչպես հաղորդում է «Նովայա գազետա Եվրոպա»-ի թղթակիցը, Մարիա Կոլեսնիկովան շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն՝ ազատ արձակման համար, ինչպես նաև ուկրաինացի ժողովրդին՝ հյուրընկալության համար։ «Մենք պատկերացնում ենք, թե որքան դժվար է մի ժողովրդի համար, որ այս ժամանակաշրջանում պատերազմի մեջ են, բայց այնքան աջակցություն են մեզ փոխացնում, մեզնից յուրաքանչյուրը զգում է, թե ինչ հոգատարությամբ ենք շրջապատված», - ասաց Կոլեսնիկովան՝ հույս հայտնելով, որ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման գործընթացը կշարունակվի:
Երեկ հաղորդվեց, որ ազատ արձակված քաղբանտարկյալներից 114-ը Բելառուսից Ուկրաինա են տեղափոխվել, նրանցից 5-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներ են: Ազատ արձակվածներից 9 հոգի Բելառուսից Վիլնյուս է մեկնել, այդ թվում՝ Նոբելյան Խաղաղության մրցանակակիր Ալես Բելյացկին:
Ազատ արձակվածները նշել են, որ իրենք փաստաթղթեր չունեն և ընդգծել են իրենց զարմանքը Ուկրաինայում հայտնվելու կապակցությամբ: Խոսելով Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին՝ նրանք բոլորը դատապարտել են այն և կոչ արել դադարեցնել այն:
Վիկտոր Բաբարիկոն պատմեց, թե ինչպես է վնասվածք ստացել 2023 թվականին
Բաբարիկոն մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատմել է, թե ինչպես է հայտնվել հիվանդանոցում բանտարկության ժամանակ. «2023 թվականին, կալանքի պայմաններում, ես սկսեցի անընդհատ գիտակցության կորուստներ ունենալ։ Ապաքինվելուց հետո ես ունեի կոտրված կողոսկր, երկկողմանի թոքաբորբ և գանգի 23 կոտրվածք: Ես անկեղծորեն չգիտեմ, թե ինչպես է դա պատահել, քանի որ դա պատահել է գիտակցությունս կորցնելուց հետո։ Չեմ կարող ասել՝ նրանք ինձ ծեծե՞լ են, թե՞ ես ինքս եմ վնասել ինձ, քանի որ անգիտակից վիճակում էի»:
Վիկտոր Բաբարիկոն ասաց, թե արդյոք զղջում է նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մտադրության համար: Քաղաքական գործիչը նշեց, որ 2020 թվականին իր թիմն արեց այն, ինչ կարող էր։
«Որոշումը ճիշտ էր այն պահին, երբ այն կայացվեց։ 2020 թվականին մենք արեցինք այն, ինչ կարող էինք անել։ Ես չեմ զղջում արածիս համար։ Մենք չպարտվեցինք, մենք հաղթեցինք։ Մենք չստացանք մրցանակը, բայց մենք ավելի ուժեղ դուրս եկանք», - ասաց Վիկտոր Բաբարիկոն։
Նա հիշեց այն պահը, երբ Մարիա Կոլեսնիկովան պատռեց իր անձնագիրը, և ասաց, որ այդ ժամանակ հասկացավ, որ ամեն ինչ ճիշտ է արվել:
Մարիա Կոլեսնիկովայի կալանավորման մասին հայտնի էր դարձել 2020-ի սեպտեմբերի 8-ին: Դրանից մեկ օր առաջ նրան առևանգել էին Մինսկի կենտրոնում և ստիպել մեկնել Ուկրաինա, բայց Կոլեսնիկովան սահմանին պատռել էր անձնագիրը և մնացել Բելառուսում:
Մարիա Կոլեսնիկովան նույն հարցին պատասխանեց. «Ոչ, ես ոչնչի համար չեմ զղջում։ Կան ժամանակներ, երբ դու ստիպված ես դժվար ընտրություններ կատարել։ Ես պաշտպանել եմ իմ արժեքները, և ես միայնակ չեմ, մենք շատերս ենք», - ասաց Կոլեսնիկովան։
Բաբարիկոն և Կոլեսնիկովան ասացին, թե արդյոք շարունակելու են զբաղվել քաղաքականությամբ
Ուկրաինայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ազատ արձակված բելառուսցի քաղբանտարկյալներին հարցրել են իրենց ապագա ծրագրերի մասին։
Վիկտոր Բաբարիկոն խոսել է բելառուսական բանտերում գտնվող մյուս բանտարկյալների մասին և կոչ արել չմոռանալ նրանց մասին։
«Երեկ տեղեկություն ստացա, որ որդիս գաղութում է, որ նրան լրացուցիչ 2 տարի են տվել։ Ես, անշուշտ, անհանգստացած էի, բայց հպարտ եմ, որ նա արժանապատվորեն դիմանում է փորձություններին։ Նա այնտեղ միայնակ չէ, հազարավոր մարդիկ մնացել են այնտեղ։ Կարևոր է, որ սկսված գործընթացը չդադարի։ Ազատ արձակումը տարածվել է շատ հայտնի մարդկանց վրա, բայց չպետք է մոռանանք նրանց մասին, որոնց անունները չգիտենք։ Ես կկարողանամ խաղաղ քնել, երբ այնտեղ ոչ ոք չլինի»։
Բելառուսի նախագահի նախկին թեկնածուն խոսեց նաև իր ապագա ծրագրերի մասին և պատասխանեց, թե արդյոք զբաղվելու է քաղաքականությամբ։
«Ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական կարիերային, կարող եմ ասել, որ ամբողջ կյանքում փորձել եմ լինել նրանց հետ, ովքեր իմ կարիքն ունեն։ Եթե Բելառուսն ունի իմ կարիքը, ես կփորձեմ ինչ-որ բան անել Բելառուսի համար», - ասաց Բաբարիկոն։
Մարիա Կոլեսնիկովան ասաց, որ գալիք ամսվա ընթացքում ինքը ժամանակը կհատկացնի իր ընտանիքին և առողջությանը։
«Ես գիտեմ գալիք ամսվա ծրագրերի մասին, ավելին չեմ կարող ասել։ Ես զբաղված կլինեմ ընտանիքիս, գործընկերներիս և ընկերներիս հետ հանդիպումներով։ Ես զբաղված կլինեմ իմ առողջությամբ», - ասաց Կոլեսնիկովան։