Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բաքուն և Թբիլիսին քննարկել են ադրբեջանական բենզինի՝ Հայաստան արտահանման հարցը

Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարները, արխիվ
Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարները, արխիվ

Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են ադրբեջանական վառելիքի՝ Հայաստան առաքման հարցը։

«Նախարարներ Բայրամովն ու Բոչորիշվիլին գոհունակությամբ արձանագրել են, որ կողմերին հաջողվել է համաձայնության գալ Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան առաքվող ադրբեջանական վառելիքի վրա կիրառվող մաքսատուրքերի հարցում», - հաղորդում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։

Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովն իր երախտագիտությունն է հայտնել «Վրաստանի ղեկավարությանն այս հարցի շուտափույթ լուծման համար»:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG