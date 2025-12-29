Բաքուն և Թբիլիսին քննարկել են ադրբեջանական բենզինի՝ Հայաստան արտահանման հարցը

Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են ադրբեջանական վառելիքի՝ Հայաստան առաքման հարցը։
«Նախարարներ Բայրամովն ու Բոչորիշվիլին գոհունակությամբ արձանագրել են, որ կողմերին հաջողվել է համաձայնության գալ Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան առաքվող ադրբեջանական վառելիքի վրա կիրառվող մաքսատուրքերի հարցում», - հաղորդում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։
Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովն իր երախտագիտությունն է հայտնել «Վրաստանի ղեկավարությանն այս հարցի շուտափույթ լուծման համար»: