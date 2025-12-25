«Ադրբեջանական բենզինի վաճառքը քառապատկվել է». «Մեգա Թրեյդի» տնօրեն

Հայաստանում վաճառվող ադրբեջանական բենզինի վաճառքը նախորդ երկու օրերի ընթացքում քառապատկվել է, «Ազատությանը» փոխանցեց իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող «Մեգա Թրեյդ» ընկերության տնօրենը:
«Ռան օյլ»-ը, որ «Սիլ կոնցեռնի» կազմում է, ադրբեջանական պրեմիում տեսակի մեկ լիտր բենզինը 520-ի փոխարեն վաճառում է 430 դամով:
«Կարող եմ փաստել, որ նախկինի համեմատ վաճառքի ծավալներն արդեն քառապատկվել են» ,- ասաց Կարեն Հայրիյանը՝ նշելով, որ ինչպես և սպասում էր, ապրանքի ծագումը որոշիչ ազդեցություն չի կարող թողնել: Ըստ նրա, թեև Թուրքիայի հետ սահմանները փակ են, սակայն ապրանքաշրջանառություն և առևտուր եղել է:
Ադրբեջանական բենզինի ցածր սակագնի վրա էապես ազդել է Վրաստանի տարածքով վառելիքի մեկանգամյա անվճար տարանցումը:
Թե ինչ գին կսահմանի վրացական երկաթուղին հաջորդ բեռնափոխադրման համար, այս պահին անհայտ է:
«Մեգա Թրեյդի» տնօրենն ասաց, որ դեռևս վրացական կողմից պաշտոնական գնառաջարկ չեն ստացել: