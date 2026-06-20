Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանից Հայաստան մոտ 17 հազար տոննա նավթամթերք է առաքվել

Ադրբեջանից Հայաստան ժամանող գնացք, արխիվ
Ադրբեջանից Հայաստան ժամանող գնացք, արխիվ

Այսօր Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կառաքվի 7 վագոն ռուսական հացահատիկ՝ 490 տոննա ընդհանուր քաշով:

Հաղորդելով այս մասին՝ ադրբեջանական APA լրատվական գործակալությունը նշում է, որ Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան այսօրվա դրությամբ արդեն առաքվել է ավելի քան 29 հազար տոննա հացահատիկ, 7 հազար տոննայից ավելի պարարտանյութ, 414 տոննա անթրացիտ (քարածխի տեսակ), 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկաձավար:

Բացի տարանցիկ փոխադրումներից, Ադրբեջանից Հայաստան է արտահանվում նավթամթերք: Այսօրվա դրությամբ, APA-ի տվյալներով, Ադրբեջանից Հայաստան է մատակարարվել ավելի քան 13 հազար տոննա դիզելային վառելիք, 979 տոննա ԱԻ-92 և 2 հազար 955 տոննա ԱԻ-95 բենզին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ռուսաստանից Հայաստան ցորեն, գարի և պարարտանյութ կուղարկվի Ադրբեջանի տարածքով․ ադրբեջանական ԶԼՄ-եր

Ադրբեջանի տարածքով ՀՀ է ուղարկվելու ցորեն ու պարարտանյութ

Ադրբեջանի տարածքով հացահատիկ է ուղարկվելու Հայաստան․ APA

Ադրբեջանի տարածքով ՀՀ է ուղարկվել ալյումին և հացահատիկ

Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղևորվել ևս մեկ ռուսական շարժակազմ

Միակողմանի՞ առևտուր՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև

Ադրբեջանից Հայաստան կուղարկվի դիզելային վառելիքով 22 երկաթուղային վագոն. ԶԼՄ

Ադրբեջանից Հայաստան է ուղարկվել նավթամթերքի հերթական խմբաքանակը


XS
SM
MD
LG