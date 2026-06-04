Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանից Հայաստան ցորեն, գարի և պարարտանյութ կուղարկվի Ադրբեջանի տարածքով․ ադրբեջանական ԶԼՄ-եր

Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով կուղարկվի 3 վագոն ցորեն, 2 վագոն գարի և 1 վագոն պարարտանյութ, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։

Ադրբեջանական APA գործակալության փոխանցմամբ՝ վագոններն այսօր կուղարկվեն Բալաջարի կայարանից։

Այլ մանրամասներ, այդ թվում՝ բեռների ժամանման ժամկետների մասին, չեն հաղորդվում։

XS
SM
MD
LG