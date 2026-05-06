Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղևորվել ևս մեկ ռուսական շարժակազմ

«Այսօր Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է առաքվել ռուսական հացահատիկով և պարարտանյութով բեռնված ևս մեկ շարժակազմ»,- հաղորդում է APA գործակալությունը։
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ Բաքվի մերձակայքում գտնվող Բալաջարի կայարանից Հայաստան է առաքվել 272 տոննա պարարտանյութով բեռնված 4 և 420 տոննա հացահատիկով բեռնված 6 երկաթուղային վագոն։ Շարժակազմը Ադրբեջանից կուղևորվի Վրաստան, որտեղից էլ արդեն մուտք կգործի Հայաստանի տարածք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 30-ին հայտարարել էր, որ նոյեմբերից մինչև այդ օրը շուրջ 26,000 տոննա ապրանքներ են Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան եկել.
«Հիմա, գործնականում արգելք և որևէ խոչընդոտ չկա, որ Հայաստանից ապրանքներ արտահանվեն»,- ասել է Փաշինյանը:
Անցած տարվա հոկտեմբերին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ «Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը»: Արդեն նոյեմբերին Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տեղափոխվեց ռուսական և ղազախական ծագման ցորեն:
Գաբալայում Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն ու ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ նոյեմբերին քննարկել էին Ադրբեջանից Հայաստան նավթի ու նավթամթերքի արտահանման հարցը: Անցած դեկտեմբերին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո առաջին անգամ Հայաստան ներկրվեց շուրջ 1300 տոննա ադրբեջանական բենզին: