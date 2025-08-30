Աշոտյանը ակցիա է անցկացնում ԵՄ դեսպանատան մոտ՝ գերիների վերադարձի պահանջով

ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Եվրոպական միության դեսպանատան մոտ լուռ ու միայնակ ակցիա է իրականացնում: Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերի ժամանակ նա ասաց, որ ակցիան նվիրված է Երևանում ու Բաքվում պահվող հայ պատանդներին, ռազմագերիներին ու քաղաքական բանտարկյալների ազատությանը:
«Այն արժեքները, որոնք քարոզվել ու ներկայացվել են որպես ոչ միայն եվրոպական ու համամարդկային արժեքներ մեր երկրում տասնյակ տարիներ շարունակ, այսօր ոտնահարվում, անտեսվում են հենց այն կառույցի կողմից, որ այդ արժեքների ենթադրաբար հիմնականում կրողը պիտի լիներ», - նշեց Աշոտյանը:
Ըստ ՀՀԿ-ականի՝ Բրյուսելից ճնշումներ չեն գործադրվում ո՛չ Բաքվի, ո՛չ Երևանի ռեժիմի նկատմամբ պատանդների և մյուս քաղաքացիների ազատ արձակման նպատակով:
Նա նաև հայտնեց, որ ակցիան իրականացնում է հենց այսօր, քանի որ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի ծննդյան օրն է:
Բաքվում, պաշտոնական տվյալներով, այժմ 23 հայ է պահվում, ընթանում է նրանցից 16-ի դատավարությունը, մյուսների մեղադրական վճիռներն արդեն կայացված են: Բաքվի ռազմական դատարանում 16 հայերի, այդ թվում՝ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ է ընթանում:
Վարչապետ Փաշինյանի մամուլի խոսնակն ավելի վաղ պնդել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող հայերի հարցը քննարկման առարկա է դարձել հենց Փաշինյանի նախաձեռնությամբ: