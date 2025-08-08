Սպիտակ տանը կայացել է Փաշինյան-Թրամփ հանդիպում. ստորագրվել են փոխըմբռնման հուշագրեր

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հանդիպել են Սպիտակ տանը:
Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի փոխանցմամբ՝ նպատակ ունենալով խորացնելու ռազմավարական համագործակցությունը երեք առանցքային ոլորտներում՝ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների Կառավարությունները ստորագրել են «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության, արհեստական բանականության և կիսահաղորդիչների ոլորտում նորարարական գործընկերության և էներգետիկ անվտանգության ոլորտում գործընկերության մասին փոխըմբռնման հուշագրերը: