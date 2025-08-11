Թրամփի հետ հանդիպմանը Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը քննարկվել է հենց Փաշինյանի նախաձեռնությամբ. Նազելի Բաղդասարյան

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող հայերի հարցը քննարկման առարկա է դարձել հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ, հայտարարում է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասրյանը՝ հավելելով՝ «ընդ որում, վարչապետը հարցի մասին խոսել է ամբողջության մեջ եւ ոչ թե մասնակի»:
«Համացանցում անհեթեթության հասնող ենթադրություններ են շրջանառվում, թե իբր վարչապետ Փաշինյանը Վաշինգտոնում դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների կամ նրանց մի մասի վերադարձին», - նշել է Բաղդասարյանը։
Փաշինյանի խոսնակը հիշեցրել է՝ վարչապետը բազմիցս նշել է, որ ՀՀ ներկայացուցիչները տարբեր ձևաչափերի իրենց հանդիպումներում շարունակաբար բարձրացնում են այդ հարցը և փնտրում լուծումներ։
Բաքվում, պաշտոնական տվյալներով, այժմ 23 հայ է պահվում, ընթանում է նրանցից 16-ի դատավարությունը, մյուսների մեղադրական վճիռներն արդեն կայացված են: Բաքվի ռազմական դատարանում 16 հայերի, այդ թվում՝ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ է ընթանում: