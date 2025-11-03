Մատչելիության հղումներ

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեղքը Բաքուն ապացուցված համարեց

Լուսանկարը՝ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից
Լուսանկարը՝ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեղքը ադրբեջանցի պետական մեղադրողն ապացուցված է համարել: Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակված դատական նիստում գլխավոր դատախազի առաջին օգնական Վյուսալ Ալիևը հայտարարել է, թե մեղադրյալներին վերագրվում են հանցագործություններ, որոնք իրականացվել են սկսած 1998 թվականից մինչև 2023-ի սեպտեմբերի 20-ը:

«Հարցաքննվել են մեղադրյալները, տուժածներն ու վկաները: Իբրև մեղադրող կողմ` մենք կարծում ենք, որ մեղադրյալների մեղքը հիմնավորված է ապացույցներով», - իր մեղադրական ճառում ասել է Ալիևը` ընդգծելով, թե շուրջ մեկ տարի տևած դատաքննության ընթացքում մոտ 100 նիստ են գումարել:

Վյուսալ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե մեղադրյալներն անուղղակի մասնակցել են «այն հանցագործություններին, որոնք Հայաստանի պետությունը իրականացրել է սկսած 1998-ից մինչև 2023-ի սեպտեմբերը»:

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն Ադրբեջանը մեղադրում է պատերազմ սկսելու և իրականացնելու, ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման և այլ ծանր հանցագործությունների մեջ:

Ի դեպ, մեղադրող դատախազը պնդել է, թե դատարանի առջև այսօր կանգնած են բազմաթիվ հանացագորություններ իրականացրած անձանց ընդամենը մի մասը:

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և նրանց հետ միասին դատարանի առջև կանգնած 15 հայերի համար մեղադրողի պահանջած պատժաչափերի մասին ադրբեջանական պետական «Ազերթաջ» գործակալությունն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հաղորդում:


