Արայիկ Հարությունյանի անձնագիրը՝ Բաքվի դատարանում քննության առարկա

Բաքվի զինվորական դատարանում քննության առարկա են դարձել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ծննդյան վկայականն ու անձնագիրը:
Ադրբեջանցի մեղադրողը մասնավորապես հարց է տվել Հարությունյանին, թե ինչու է նրա ծննդյան վկայականում գրված, որ ծնվել է Ստեփանակերտում՝ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում , իսկ արդեն անձնագրում որպես ծննդվայար նշված է Հայաստանի ԽՍՀ:
«Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ Հայաստանը Ղարաբաղը համարում է իր տարածքը», - Արայիկ Հարությունյանին հարցրել է պետական մեղադրող Վյուսալ Աբդուլաևը:
Անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատական նիստից մանրամասներ հաղորդող ադբեջանական պետական «Ազերթաջ» գործակալությունը նշում է, թե Արայիկ Հարությունյանը խուսափել է պատասխանել ադրբեջանցի մեղադրողի այդ հարցին՝ հայտարարելով, թե այդ խնդիրը երբեք չի քննարկել Հայաստանի իրավասու մարմինների հետ:
Ի դեպ, ավելի քան երկու տարի Բաքվում անազատության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարը նաև պարզաբանումներ է ներկայացրել, թե ինչով են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների անձնագրերը տարբերվել Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերից. միակ տարբերությունը, ըստ նրա, եղել է 070 կոդը:
Ըստ «Ազերթաջ»-ի, Հարությունյանն ասել է, թե 070 կոդը հատուկ նշվել է այն բանի համար, որպեսզի այդ անձնագիրն ունեցող Արցախի քաղաքացիները չկարողանան մասնակցել Հայաստանում անցկացվող ընտրություններին: Ամեն դեպքում, այդ անձնագրերով արցախցիները կարողացել են արտերկիր մեկնել և շրջագայել որպես Հայաստանի քաղաքացիներ:
Ադրբեջանը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը մեղադրում է մի շարք ծանր հանցագործությունների՝ Ադրբեջանի դեմ պատերազմ իրականացնելու, ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման և այլ հոդվածներով: Սեպտեմբերին Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի գրասենյակի փակումից հետո 23 հայ գերիները փաստացի հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ: Նրանց առողջական վիճակի ու պահման պայմանների մասին որևէ անաչառ տեղեկություն հարազատներին ստանալ չի հաջողվում: