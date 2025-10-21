Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է փաստաբանի ծառայություններից

Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում կայացած հերթական նիստի ընթացքում հրաժարվել է իր փաստաբան Ավրամ Բերմանի ծառայություններից։ Այս մասին Վարդանյանը հայտարարել է փաստաբանի հետ առանձին հանդիպումից հետո։
«Վարդանյանը այդ քայլին է դիմել՝ հայտարարելով, որ ընդհանուր առմամբ դժգոհ է դատական պրոցեսի ընթացքից»,-հաղորդում է APA գործակալությունը։
Դատարանը Վարդանյանի միջնորդությունը բավարարել է։
«Քանի որ Վարդանյանը հայտարարել է, որ այլ փաստաբանի հետ պայմանագիր չունի, ապա նրան դատապաշտպան կրտամադրի պետությունը»,- վճռել է Բաքվի զինվորական դատարանը։