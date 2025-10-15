Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Հայ գերիների հարցով միջազգային արձագանքը բավարար չէ. Սիրանուշ Սահակյան

Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարները
Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարները

«Իրենք մեզ են հարցնում՝ «ի՞նչ նորություն ունեք», մենք իրենց ենք հարցնում՝ «ի՞նչ նորություն ունեք», ու էսպես երկու տարի շարունակ սպասում ենք». - Բաքվում պահվող հայ գերիներից մեկի կինը «Ազատությանը» պատմեց՝ պաշտոնյաներն իրենց տեղեկություններ չեն տալիս, ինքն էլ չի լսել, որ այս պահին գերիների վերադարձի հնարավորություն կա: Հայտարարություններին նա դադարել է հավատալ. - «Ճիշտն ասած՝ ես չեմ հավատում ոչ մի բանի, մինչև աչքս չտեսնի, որ գերիները հետ են վերադարձել»:

Հայաստանի արտգործնախարարն էր երեկ լիահույս, որ առաջիկայում հայ գերիների վերադարձի հարցում «լավ նորություններ» կլինեն: Արարատ Միրզոյանի խոսքով՝ երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել են հարցը: Արդյունք եղել է, թե՝ ոչ, չէր մանրամասնել:

«Հուսանք, որ մեր ջանքերը դրական արդյունքով կպսակվեն առաջիկայում», - հայտարարել էր նախարարը:

Սա հերթական լավատեսական հայտարարությո՞ւնն էր, թե՞ իսկապես կա գործընթաց, գերիների հարազատներն ասում էին՝ իրենց պաշտոնյաները տեղեկություններ չեն փոխանցում:

«Ազատության» զրուցակիցն ասաց՝ անձամբ ինքն արդեն երկու տարի չի շփվել պաշտոնյաների հետ: Սեպտեմբերի վերջին գերիների հարազատները հանդիպում էին պահանջում երեք օր Բաքվում անցկացրած Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ: Պաշտոնապես մերժում չի եղել, ասում էր կինը, բայց չորրորդ շաբաթն է՝ նրան հանդիպել էլ չի հաջողվում:

Անվտանգային միջազգային ֆորումի մասնակցած Անդրանիկ Սիմոնյանի Բաքու այցը գաղտնիության քողով էր պատված. այդպես էլ չպարզվեց՝ ԱԱԾ տնօրենը կարողացե՞լ է տեսակցել հայ գերիներին, ստացե՞լ է տեղեկություններ նրանց առողջական, պահման պայմանների մասին, կամ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկե՞լ է հայ գերիների վերադարձի հարցը:

Գերու հարազատն ասաց՝ շաբաթը մի անգամ խոսում է ամուսնու հետ, ԱԱԾ տնօրենը նրան այցելել է, չի այցելել, ամուսնուն, ասաց, չի հարցրել. - «Չէ, չէ, էնքան որ տեղեկացվում ենք առողջական իր վիճակից»:

Բաքվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն՝ 23 հայերի շարունակական կալանքի վերաբերյալ կառույցի Խոշտանգումների դեմ կոմիտեի «լուրջ մտահոգությունները» պահպանվում են:

«Իրավիճակը շարունակում է վտանգել տուժածների իրավունքները, անվտանգությունը և արժանապատվությունը, մասնավորապես՝ հաշվի առնելով միջազգային կառույցների, այդ թվում՝ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներգրավվածության բացակայությունը», - ասված է հաղորդագրությունում:

Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյան բավարար չի համարում միջազգային արձագանքը, ճնշման կարիք է տեսնում, որին Ադրբեջանը տեղի կտար:

«Կան մեխանիզմներ, որոնք կարող են գործարկել փաստահավաք նպատակներով. օրինակ՝ մոսկովյան մեխանիզմը ԵԱՀԿ-ում, որը այս պահին գործարկված է ուկրաինական գերիների առնչությամբ, դեռևս չի գործարկվում Բաքվում պահվող հայ գերիների առնչությամբ, տարաբնույթ միսիաներ ուղարկվեն Ադրբեջան, ընդհուպ մինչև պատժամիջոցների սպառնալիքներ ստեղծեն», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Սահակյանը:

Հայ - ադրբեջանական խաղաղության նախաստորագրված պայմանագրում գերիների, պահվող անձանց ճակատագրին անդրադարձ չկա: Ադրբեջանցի պահվող բոլոր անձանց Հայաստանը վերադարձրել է: Բաքվի բանտերում 44-օրյա պատերազմից ու Արցախի հայաթափումից հետո դեռ 23 հայեր են պահվում: 7-ը ծանր հոդվածներով դատապարտված են, 16-ի, նրանց թվում՝ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ դատավարություններն ընթանում են:

Մոտ ապագայում նրանց ազատ արձակման մասին տեղեկություն իրավապաշտպանը չուներ: Կարծում է՝ Ադրբեջանը կարող է հայ գերիներին ազատ արձակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ընդ որում՝ ոչ միանգամից. - «Փուլային տարբերակով, կարծում եմ՝ առաջնային հասցեատեր լինելու են սովորական ռազմագերիները, որոնք սեպտեմբերյան ագրեսիայի մասնակիցներ են եղել, երկրորդ հասցեատեր դիտարկում եմ 2020 թվականից պատանդ պահվող հայերին, և որպես երրորդ, ավելի դժվարին քաղաքական դրության մեջ մեջ գտնվողներ՝ Արցախի նախկին ղեկավարությանը: Սակայն քանի դեռ դատական պրոցեսները ավարտված չեն, դատավարության մաս կազմող հայերի ազատ արձակման հեռանկար չեմ տեսնում. նախ դատավճիռներ կկայացնեն, որից հետո կապահովեն քաղաքական ճանապարհով ազատ արձակումը»:

2023-ի վերջին Ադրբեջանը 32 հայ գերիների վերադարձրեց՝ ոչ անշահախնդիր: Դրա դիմաց Հայաստանն ազատ արձակեց սահմանը հատած երկու ադրբեջանցի զինծառայողների, որոնցից մեկը Կապանում Հայաստանի քաղաքացու էր սպանել: Բացի այդ, գործարքը կայացավ միջազգային COP29 համաժողովը Բաքվում անցկացնելու՝ Երևանի աջակցության դիմաց:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG