Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արսեն Թորոսյան. Չորրորդ հանրապետության հաստատման վերջնակետը կլինի նոր Սահմանադրության ընդունումը

Արսեն Թորոսյան, արխիվային լուսանկար
Արսեն Թորոսյան, արխիվային լուսանկար

Հայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատման վերջնակետը կլինի նոր Սահմանադրության ընդունումը: Այդ մասին այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության գործող վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանը:

Շաբաթ օրը իշխող կուսակցության համաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը հռչակում է Հայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք:

Նիկոլ Փաշինյանը նաև ճեպազրույցում կարծիք հայտնեց, որ նոր Սահմանադրությունը կընդունվի:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG