Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ես կարծում եմ, որ Սահմանադրությունը կընդունվի. վարչապետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Սահմանադրությունը կընդունվի:

«Որովհետև այս պրոցեսի հեղինակը ժողովուրդն է՝ ի դեմս ՀՀ սնուցող մայրերի», - այսօր կուսակցության համաժողովի ընթացքում ճեպազրույցին ասաց Փաշինյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե եթե 2026թ. ընտրություններից հետո նոր Սահմանադրություն չընդունվի, դա կվտանգի՞ Բաքվի հետ Երևանի կողմից հայտարարվող խաղաղությունը:

Իսկ թե արդյոք «Իրական Հայաստանի» գաղափարախոսությունը տեղ կգտնի՞ նոր Սահմանադրության մեջ, Փաշինյանն ասաց, որ դա պատեհ չէ, բայց դա որպես ենթատեքստ ու գաղափարական հենք է ծառայելու:

«Այսինքն՝ պարզ է, որ այդ գաղափարախոսության վրա է հիմնված լինելու», - նշեց նա:

«Քաղաքացիական պայմանագիրն» այսօր հռչակեցՀայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք: Այդ նպատակով 2026թ-ի Ազգային ժողովի ընտրություններում մեծամասնություն ստանալուց հետո նախաձեռնելու է համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով մայր օրենքի ընդունման գործընթաց:

Հարցին, թե ինչո՞վ է խոչընդոտում Երրորդ Հանրապետությունը, Փաշինյանը պատասխանեց. «Երրորդ Հանրապետությունը մեզ ոչ մի բանով չի խանգարում և չի խանգարել, խնդիրն այն է, որ մենք արդեն երկար ժամանակ ապրում ենք չորրորդ հանրապետության պայմաններում»:

Նա նաև չմանրամասնեց, թե Բաքվում գտնվող ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի օրակարգում գերիների հարցն ինչ տեղ է զբաղեցնում:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG