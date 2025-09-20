Ես կարծում եմ, որ Սահմանադրությունը կընդունվի. վարչապետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Սահմանադրությունը կընդունվի:
«Որովհետև այս պրոցեսի հեղինակը ժողովուրդն է՝ ի դեմս ՀՀ սնուցող մայրերի», - այսօր կուսակցության համաժողովի ընթացքում ճեպազրույցին ասաց Փաշինյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե եթե 2026թ. ընտրություններից հետո նոր Սահմանադրություն չընդունվի, դա կվտանգի՞ Բաքվի հետ Երևանի կողմից հայտարարվող խաղաղությունը:
Իսկ թե արդյոք «Իրական Հայաստանի» գաղափարախոսությունը տեղ կգտնի՞ նոր Սահմանադրության մեջ, Փաշինյանն ասաց, որ դա պատեհ չէ, բայց դա որպես ենթատեքստ ու գաղափարական հենք է ծառայելու:
«Այսինքն՝ պարզ է, որ այդ գաղափարախոսության վրա է հիմնված լինելու», - նշեց նա:
«Քաղաքացիական պայմանագիրն» այսօր հռչակեցՀայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք: Այդ նպատակով 2026թ-ի Ազգային ժողովի ընտրություններում մեծամասնություն ստանալուց հետո նախաձեռնելու է համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով մայր օրենքի ընդունման գործընթաց:
Հարցին, թե ինչո՞վ է խոչընդոտում Երրորդ Հանրապետությունը, Փաշինյանը պատասխանեց. «Երրորդ Հանրապետությունը մեզ ոչ մի բանով չի խանգարում և չի խանգարել, խնդիրն այն է, որ մենք արդեն երկար ժամանակ ապրում ենք չորրորդ հանրապետության պայմաններում»:
Նա նաև չմանրամասնեց, թե Բաքվում գտնվող ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի օրակարգում գերիների հարցն ինչ տեղ է զբաղեցնում: