ՔՊ-ն հռչակում է չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես ռազմավարական անելիք (լրացվում է)

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հռչակում է Հայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք, կուսակցության համաժողովի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Այս նպատակով ՔՊ-ն առաջինը՝ 2026թ. խորհրդարանական հերթական ընտրություններում ՀՀ կառավարման իր մանդատը ևս 5 տարով երկարաձգելու հայցով դիմելու է ժողովրդին՝ ակնկալելով ձևավորելով սահմանադրության մեծամասնություն: Երկրորդ՝ ընտրություններում ժողովրդի վստահության քվեն ստանալուց հետո նախաձեռնելու է համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով ՀՀ նոր Սահմանադրության ընդունման գործընթաց», - ներկայացրեց վարչապետը:
Հռչակագրի երրորդ կետը սահմանում է՝ «հենվել 1991թ. Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա՝ ՀՀ 29 հազար 743 քառ կմ միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի և այդ տարածքը ներառող սահմանների թե ներսից, թե դրսից անձեռնմխելիության հայեցակարգի վրա»:
Բացի այդ, ՔՊ-ն նախատեսում է ակտիվացնել Եվրոպական միությանը ՀՀ անդամագրվելուն ուղղված ջանքերը՝ դա չհակադրելով տարածաշրջանացման, ինչպես նաև հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։
Հռչակագիրը սահմանում է նաև հարևանների հետ խաղաղություն և բարիդրացիություն հաստատելու պատգամի իրագործումը, ջանքերի գործադրումը խաղաղությունն ու բարիդրացիությունը շարունակաբար ինստիտուցիոնալ դարձնելու ուղղությամբ՝ հիմնված միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության սկզբունքների վրա։
Հռչակագիրը միաձայն ընդունվեց:
Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո էլ շարունակում է կրկնել Հայաստանի Սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանը: Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից ժամեր անց Ադրբեջանի նախագահը ասել էր, որ դա Հայաստանի տնային առաջադրանքն է, հենց դա կատարվի, պայմանագիրը կստորագրվի: Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ նոր Սահմանադրությունը Բաքվի փոփոխության պահանջի կատարում չէ:
Միաժամանակ Փաշինյանն ավելի վաղ ասել էր՝ չի կարծում, թե ժողովուրդը դեմ կքվեարկի նոր Սահմանադրությանը
Մենք Կտրիճ Ներսիսյանին կհամոզենք, որ Աստված կա. Փաշինյան
«Մենք Կտրիճ Ներսիսյանին (Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի աշխարհիկ անունը) կհամոզենք, որ Աստված կա, իսկ ժողովուրդն իր վրա իշխանություն ունի», - հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 7-րդ համաժողովին:
Վարչապետը կրկնեց իր ավելի վաղ արտահայտած միտքը, թե Կտրիճ Ներսիսյանը չի հավատում Աստծուն, և նա պետք է հեռանա, «ինչքան շուտ, այնքան լավ, և առանց ժողովրդական ներգործության»: Եթե կաթողիկոսը չհեռանա, «կլինի ժողովրդական ներգործություն», ասաց նա:
Կառավարության ղեկավարը հունիսին երկու շաբաթ ամեն օր եկեղեցականների և մասնավորապես Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի մասին էր գրում: Սկսեց վիրավորանքներով, հետո պահանջեց, որ Մայր Աթոռը պարզաբանի՝ արդյո՞ք Գարեգին Բ–ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, ապա պնդեց, թե զավակ ունի, վերջում էլ Վեհարանը Վեհափառից ազատելու գործողությունների ծրագիր ներկայացրեց:
Մայր Աթոռից քննադատել են վարչապետի արշավն ու հայտարարել, որ կաթողիկոսը չի հեռանալու:
Ինչո՞ւ էր հայտարարել «Արցախը Հայաստան է և վերջ»
Փաշինյանն իր ելույթից անմասն չթողեց խաղաղության թեման, ասաց, որ օգոստոսի 8-ից Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել: Ապա հիշեցնելով իր՝ նախքան 44-օրյա պատերազմն արած հայտարարությունը, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ, ասաց. «Այդ արտահայտությունն արել եմ մի պարզ պատճառով՝ հայրենասիրության պատճառով, որովհետև հայրենասեր եմ եղել, հիմա նույնքան հայրենասեր եմ: Աղաղակող դիլեմայի պատճառը հայրենասիրության մոդելն է, հայրենասիրության բանաձևը»:
Ի դեպ, վարչապետը ելույթ էր ունենում մուրճը ձեռքին, որը թափահարում էր նախորդ ընտրությունների քարոզարշավին: