Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

ՔՊ-ն հռչակում է չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես ռազմավարական անելիք (լրացվում է)

Լրացված

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հռչակում է Հայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք, կուսակցության համաժողովի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Այս նպատակով ՔՊ-ն առաջինը՝ 2026թ. խորհրդարանական հերթական ընտրություններում ՀՀ կառավարման իր մանդատը ևս 5 տարով երկարաձգելու հայցով դիմելու է ժողովրդին՝ ակնկալելով ձևավորելով սահմանադրության մեծամասնություն: Երկրորդ՝ ընտրություններում ժողովրդի վստահության քվեն ստանալուց հետո նախաձեռնելու է համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով ՀՀ նոր Սահմանադրության ընդունման գործընթաց», - ներկայացրեց վարչապետը:

Հռչակագրի երրորդ կետը սահմանում է՝ «հենվել 1991թ. Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա՝ ՀՀ 29 հազար 743 քառ կմ միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի և այդ տարածքը ներառող սահմանների թե ներսից, թե դրսից անձեռնմխելիության հայեցակարգի վրա»:

Բացի այդ, ՔՊ-ն նախատեսում է ակտիվացնել Եվրոպական միությանը ՀՀ անդամագրվելուն ուղղված ջանքերը՝ դա չհակադրելով տարածաշրջանացման, ինչպես նաև հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։

Հռչակագիրը սահմանում է նաև հարևանների հետ խաղաղություն և բարիդրացիություն հաստատելու պատգամի իրագործումը, ջանքերի գործադրումը խաղաղությունն ու բարիդրացիությունը շարունակաբար ինստիտուցիոնալ դարձնելու ուղղությամբ՝ հիմնված միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության սկզբունքների վրա։

Հռչակագիրը միաձայն ընդունվեց:

Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո էլ շարունակում է կրկնել Հայաստանի Սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանը: Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից ժամեր անց Ադրբեջանի նախագահը ասել էր, որ դա Հայաստանի տնային առաջադրանքն է, հենց դա կատարվի, պայմանագիրը կստորագրվի: Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ նոր Սահմանադրությունը Բաքվի փոփոխության պահանջի կատարում չէ:

Միաժամանակ Փաշինյանն ավելի վաղ ասել էր՝ չի կարծում, թե ժողովուրդը դեմ կքվեարկի նոր Սահմանադրությանը

Մենք Կտրիճ Ներսիսյանին կհամոզենք, որ Աստված կա. Փաշինյան


«Մենք Կտրիճ Ներսիսյանին (Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի աշխարհիկ անունը) կհամոզենք, որ Աստված կա, իսկ ժողովուրդն իր վրա իշխանություն ունի», - հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 7-րդ համաժողովին:

Վարչապետը կրկնեց իր ավելի վաղ արտահայտած միտքը, թե Կտրիճ Ներսիսյանը չի հավատում Աստծուն, և նա պետք է հեռանա, «ինչքան շուտ, այնքան լավ, և առանց ժողովրդական ներգործության»: Եթե կաթողիկոսը չհեռանա, «կլինի ժողովրդական ներգործություն», ասաց նա:

Կառավարության ղեկավարը հունիսին երկու շաբաթ ամեն օր եկեղեցականների և մասնավորապես Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի մասին էր գրում: Սկսեց վիրավորանքներով, հետո պահանջեց, որ Մայր Աթոռը պարզաբանի՝ արդյո՞ք Գարեգին Բ–ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, ապա պնդեց, թե զավակ ունի, վերջում էլ Վեհարանը Վեհափառից ազատելու գործողությունների ծրագիր ներկայացրեց:

Մայր Աթոռից քննադատել են վարչապետի արշավն ու հայտարարել, որ կաթողիկոսը չի հեռանալու:

Ինչո՞ւ էր հայտարարել «Արցախը Հայաստան է և վերջ»

Փաշինյանն իր ելույթից անմասն չթողեց խաղաղության թեման, ասաց, որ օգոստոսի 8-ից Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել: Ապա հիշեցնելով իր՝ նախքան 44-օրյա պատերազմն արած հայտարարությունը, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ, ասաց. «Այդ արտահայտությունն արել եմ մի պարզ պատճառով՝ հայրենասիրության պատճառով, որովհետև հայրենասեր եմ եղել, հիմա նույնքան հայրենասեր եմ: Աղաղակող դիլեմայի պատճառը հայրենասիրության մոդելն է, հայրենասիրության բանաձևը»:

Ի դեպ, վարչապետը ելույթ էր ունենում մուրճը ձեռքին, որը թափահարում էր նախորդ ընտրությունների քարոզարշավին:

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG