Արայիկ Հարությունյանը վստահ է՝ նոր Սահմանադրությունը առաջին իսկ հանրաքվեով կընդունվի

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան, արխիվ
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան, արխիվ

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, մի շարք այլ կուսակցականների նման, այսօր արդեն չէր կասկածում, որ եթե իրենց նախաձեռնած նոր Սահմանադրությունը դրվի հանրաքվեի, առաջին իսկ փորձից կընդունվի:

«Ես վարչապետի նման էդքան վատատես չեմ՝ էդ հարցի շրջանակներում, և կարծում եմ, որ և՛ վարչապետին, և՛ քաղաքական թիմին կհաջողվի առաջիկա քարոզարշավի ժամանակ նաև մեր հանրությանը հասցնել, բացատրել և հանրության հետ միասնական դիրքորոշման գալ հանրաքվեի կարևորության և դրա ընդունման վերաբերյալ», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հարությունյանը:

Օրենքով նույնաբովանդակ հարցերն ու նախագծերը տարվա մեջ մեկ անգամից ավելի չեն կարող դրվել հանրաքվեի: Վարչապետ Փաշինյանը երեկ ասում էր՝ եթե նոր Սահմանադրությունը հանրաքվեով չընդունվի, նորից հանրաքվե կանեն. - «Նորից կանենք հանրաքվե, նորից կանենք հանրաքվե, մենք կգնանք մեր ժողովրդին կհամոզենք, կբացատրենք»:

Չհաջողելու դեպքում քանի՞ անգամ է «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը պատրաստվում սահմանադրական հանրաքվե անել:

Իշխող կուսակցության վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանը այսօր արդեն պնդում էր՝ «չանցնելու հարց չենք քննարկել»: «Ես կարծում եմ, որ պետք է գնանք պլան Ա-ով, «եթե»-ներ չունենանք մեր մտքում»:

Չնայած խորհրդարանական ընտրություններն ու հանրաքվեն միանգամայն տարբեր գործընթացներ են ու երկու տարբեր քվեարկություն են ենթադրում, բայց իշխանությունը չի թաքցնում՝ առաջիկա ընտրություններում ևս թեման թեժ են պահելու:

Ադրբեջանական թելադրանք. Սահմանադրություն փոխելու՝ իշխանության նախաձեռնությունն ընդդիմությունն այսպես է գնահատում:

«Հրապարակային առումով Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում է ոչ թե հայ հանրությանը, այլ Բաքվին, որ ինքը ամեն գնով հասնելու է Ադրբեջանի կողմից ներկայացված դրույթների կատարմանը: Կարծում եմ, որ շատ պարզ է», - հայտարարեց Ազգային ժողովի ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը:

Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար այս պահի միակ նախապայման Բաքուն հենց Հայաստանի Մայր օրենքի փոփոխությունն է դնում, որի նախաբանում Անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջ են համարում:

Հայաստանի Սահմանադրական դատարանն այդպես չի գտնում, դեռ երկու տարի առաջ քննեց ու որոշեց, որ Սահմանադրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի պարունակում: Բայց Փաշինյանը կարծում է՝ հռչակագիրը տեքստում պահելը նոր պատերազմի դուռ է բացում:

Եթե նոր Սահմանադրությունը հանրաքվեով չընդունվի, նորից հանրաքվե կանենք. Փաշինյան

Նոր Սահմանադրության նախագիծը իրավական առումով պատրաստ է, քաղաքական քննարկումները շարունակվում են. Գալյան

Նախարարությունը հերքում է, թե հրապարակված Սահմանադրության նախագիծը իրենց մշակած վերջնական տեքստն է

Սահմանադրությունը փոխելու պահանջը՝ խոչընդոտ պայմանագրի ճանապարհին. ԱՄՆ զեկույցն ու արձագանքները

Ոչ միայն Սահմանադրությունը, այլև որևէ իրավական ակտ չպիտի պարունակի մեր անկախությունը վտանգող դրույթ. Գալյան
