Արաղչին ԱՄՆ-ին մեղադրում է դիվանագիտական ջանքերը խարխլելու համար

Իրանի արտգործնախարարն ԱՄՆ-ին մեղադրել է դիվանագիտական ջանքերը խարխլելու համար: Աբբաս Արաղչին սոցցանցում գրել է, որ ամեն անգամ, երբ սեղանին է դրվում դիվանագիտական լուծում, ԱՄՆ-ն ընտրում է ռազմական անխոհեմ արկածախնդրություն։
«Սա կոպիտ ճնշման մարտավարությո՞ւն է։ Թե՞ արդյունքն է նրա, որ ինչ-որ մեկը կրկին նախագահին խաբեությամբ տանում է դեպի մեկ այլ ճահիճ։ Անկախ պատճառներից՝ արդյունքը նույնն է. իրանցիները երբեք չեն ընկրկում ճնշմանը», - նշել է Իրանի ԱԳ նախարարը։
Արաղչին նաև պնդել է, թե Իրանի հրթիռային պահուստները և արձակման հզորությունը փետրվարի 28-ի համեմատ ոչ թե 75 տոկոս է, այլ՝ 120 տոկոս։