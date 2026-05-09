Արաղչին մեղադրում է ԱՄՆ-ին Պարսից ծոցում լարվածությունը սրելու մեջ

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույց է ունեցել իր թուրք գործընկերոջ՝ Հաքան Ֆիդանի հետ, հայտնում են իրանական լրատվամիջոցները։
Կիսապաշտոնական ISNA լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ Արաղչին Հաքան Ֆիդանի հետ զրույցում պնդել է, որ «ամերիկյան ուժերի կողմից Պարսից ծոցում վերջերս սրված լարվածությունը և հրադադարի ռեժիմի խախտումները մեծացրել են կասկածները ամերիկյան կողմի մտադրությունների և դիվանագիտության ուղու լրջության վերաբերյալ»։
Արաղչիի վերջին մեկնաբանությունները հնչել են մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ նա մեղադրել էր Վաշինգտոնին «անխոհեմ ռազմական արկածախնդրության» մեջ, երբ «սեղանին դիվանագիտական լուծում է»։