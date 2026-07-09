Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Անհեթեթ, քաղաքական էլեմենտներով մեղադրանք». ընդդիմադիր Արեգնազ Մանուկյանը՝ ճաղերից այն կողմ

Այսօր առավոտյան իր բնակարանից ձերբակալեցին ու Քննչական տարան ընդդիմադիր Արեգնազ Մանուկյանին: Նախկին պատգամավորն անակնկալի էր եկել, փորձել նկարահանել քննիչների այցը:

Ընտրություններին Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ԲՀԿ ցուցակով մասնակցած Մանուկյանին Քննչականն արդեն մեղադրանք է առաջադրել մայիսի վերջին կալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործով: Ձերբակալությունից ժամեր անց դատարանը սկսեց քննել նրան երկու ամսով կալանավորելու միջնորդությունը:

«Արգենազ Մանուկյանը գտնում է, որ անհեթեթ մեղադրանք է, իր դիտարկումներն ունի քաղաքական հետապնդման էլեմենտների առկայության վերաբերյալ», - ասաց փաստաբան Տիրայր Կարապետյանը:

Մանուկյանի կուսակցության՝ «Մայր Հայաստան»-ի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, որ նաև ԲՀԿ ցանկի երկրորդ համարն էր, մեղադրվում է լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածով: Արեգնազ Մանուկյանին իրավապահներն այսօր մեղադրանք առաջադրեցին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը հրապարակելու հոդվածով:

Փաստաբան Տիրայր Կարապետյանը նիստից առաջ շատ մանրամասներ չփոխանցեց. «Այս պահի դրությամբ չեմ կարող որևէ տվյալ հայտնել, որովհետև գործը դեռևս գտնվում է նախաքննական գաղտնիքի ռեժիմում»:

Մոտ մեկ ամիս առաջ իրավապահները խուզարկել էին Մանուկյանի բնակարանը, նրան հարցաքննել որպես վկա: Այն ժամանակ նախկին պատգամավորը «Ազատությանը» մանրամասներ չէր հայտնել՝ նախաքննության գաղտնիքի պատճառաբանությամբ:

Ըստ իրավապահների՝ Արեգնազ Մանուկյանի թիմակից Անդրանիկ Թևանյանը Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն է արել, հավաքագրվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից և երկու տարի առաջ «Ռուսսիա Կովկաս» աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրենին, ով, ըստ իրավապահների, օտարերկրյա գործակալ է, 622 հազար դոլարի դիմաց պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ է փոխանցել: Դրանք վերաբերում են 2024 թվականի ապրիլին Ազգային ժողովի փակ, գաղտնի նիստում կայացած լսումներին, որոնք սահմանազատման թեմայով էին։

Իրավապահները կասկածում են, որ հենց Մանուկյանն է այդ տեղեկությունները փոխանցել Թևանյանին: Մանուկյանն անցած ամիս «Ազատությանն» ասել էր, որ չի հիշում՝ արդյոք մասնակցե՞լ է խորհրդարանի փակ, գաղտնի նիստին:

Սահմանազատման թեմայով փակ նիստն անցկացվել է 2024-ի ապրիլի 9-ին:

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, որ առաջարկվել է քննարկման շուրջ հարակից զեկուցման հնարավորություն տալ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Իշխանական պատգամավորներն առաջարկել էին հարցը քննարկել փակ նիստում՝ առանց հեռախոսների, դահլիճից էլ հեռացվել էին այն պատգամավորները, որոնք գաղտնիության թույլտվություն չունեն:

Ըստ խորհրդարանի պաշտոնական էջում հրապարակված տեսագրության՝ Արեգնազ Մանուկյանն այդ օրը Ազգային ժողովի դահլիճում եղել է, կադրերում կա, բայց պարզ չէ՝ արդյոք հետո մասնակցե՞լ է հենց փակ նիստին:

Մանուկյանի մեղքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է 1-4 տարվա ազատազրկում:

«Կանանց նկատմամբ անազատության հետ կապված խափանման միջոց է քննարկվում, նաև վճռաբեկ դատարանն էլ իր որոշումներում արձանագրել է, որ դատարանները պետք է առաջնորդվեն ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված Բանգկոկի կանոններով ու ուշադրություն դարձնեն այս հանգամանքին, և կանանց նկատմամբ անազատության հետ կապված խափանման միջոցի կիրառման ընթացքում մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնեն, այդ թվում՝ նրա խնամքին անչափահաս երեխաների առկայությունը», - ասաց փաստաբանը:

Արդյոք դատարանը հաշվի կառնի՞ նրա՝ անչափահաս երեխա ունենալու հանգամանքը ու չի կալանավորի, պարզ չէ, փաստաբանն ասաց՝ բոլոր տվյալները կներկայացնեն դատարանին:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG