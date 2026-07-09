Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դատարանը քննում է Արեգնազ Մանուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը

Արեգնազ Մանուկյան, արխիվ
Արեգնազ Մանուկյան, արխիվ

Դատարանը սկսել է քննել է քննել Քննչականի միջնորդությունը այսօր վաղ առավոտյան ձերբակալված Արեգնազ Մանուկյանին երկու ամսով կալանավորելու վերաբերյալ։

Փաստաբան Տիրայր Կարապետյանը փոխանցեց՝ ընդդիմադիր գործիչը մեղքը չի ընդունում, գործը համարում է քաղաքական հետապնդում։

«Մայր Հայաստան» կուսակցության անդամ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով։ Ավելի վաղ նա հարցաքննվել էր Անդրանիկ Թևանյանի գործի շրջանակում։

ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը կալանավորված է լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով։ Իրավապահների պնդմամբ՝ նա Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն է արել և պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ փոխանցել օտարերկրյա գործակալի։

Խոսքը, ըստ իրավապահների, 2024 թվականի ապրիլին Ազգային ժողովում սահմանազատման թեմայով անցկացված փակ նիստի մասին է։ Մանուկյանը պնդել է, որ չի հիշում՝ մասնակցե՞լ է այդ փակ նիստին, թե՞ ոչ, և գործը որակել է քաղաքական հետապնդում։

XS
SM
MD
LG