ԱՄՆ զինուժը ոչնչացրել է Իրանի ռազմաօդային ուժերը, ՀՕՊ-ը, նրանք ոչինչ չունեն. Թրամփ

Միացյալ Նահանգները հաղթել է Իրանի դեմ պատերազմում, սակայն ամերիկյան ուժերը կշարունակեն ռազմարշավը, մինչև գործն ավարտին հասցվի, ռազմական գործողությունների 13-րդ օրը հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը:
ԱՄՆ նախագահը պնդել է, որ առ այսօր ոչնչացրել են Իրանի 58 ռազմանավ և ականներ տեղադրող 31 նավ, ավիացիան, հրթիռային կարողությունների և անօդաչուների մեծ մասը:
«Մենք չենք ցանկանում շուտ հեռանալ, այդպես չէ՞: Պետք է ավարտենք գործը: Վերջին 11 օրում մեր բանակը փաստացի ոչնչացրել է Իրանը: Նրանց ռազմաօդային ուժերը չկա ... Նրանք այլևս չունեն ռադարներ, հակաօդային պաշտպանություն։ Նրանք ոչինչ չունեն»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտարարել է, որ Իրանը «օրեցօր կորցնում է իր օդային կարողությունները» և տեսանյութ է հրապարակել ավիացիային հասցվող հարվածներից: ԱՄՆ հետախուզության գնահատականներով՝ Իրանի կառավարությունը դեռ հիմնականում գործում է և առաջիկայում փլուզման վտանգի տակ չէ, հայտնում է Reuters-ը:
Թեհրանն իր պայմաններն է առաջ քաշում
Չնայած ԱՄՆ պնդումներին՝ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ պատերազմը կշարունակվի, քանի դեռ չեն ապահովվել իրենց պահանջները՝ ճանաչել Իրանի օրինական իրավունքները, փոխհատուցում վճարել պատճառված վնասի համար և միջազգային ամուր երաշխիքներ տալ, որ հետագայում հարձակում չի լինի երկրի վրա:
Մինչ Թեհրանը իր պայմաններ է առաջ քաշում, Վաշինգտոնն էլ ավարտի մասին ակնարկներ չի անում, շարունակվում են փոխադարձ հարվածները: Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ նոր հարվածներ են հասցրել Իրանի կառավարական ենթակառուցվածքներին: Իրանական Mehr գործակալության փոխանցմամբ՝ հարձակման են ենթարկվել Արաք, Ֆարդիս քաղաքները, կա մեկ զոհ և վիրավորներ: Հարվածել են նաև Թեհրանից ոչ հեռու գտնվող Ռաբաթ Քարիմի արդյունաբերական գոտուն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում: Այս հարվածների ֆոնին Շվեյցարիան ժամանակավորապես փակել է իր դեսպանատունը Թեհրանում:
Ըստ իրանական աղբյուների՝ պատերազմի ընթացքում Իրանում ավելի քան 200 քաղաք է հարձակման ենթարկվել, զոհերի թիվն անցնում է 1300-ը, վիրավորներինը՝ 12,000-ը:
Զուգահեռ Իսրայելը նաև հարվածում է Լիբանանին: Բանակը հայտարարել է, որ երկրի հարավում ոչնչացրել է Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի հրթիռների արձակման կետեր և զինապահեստներ: Իսրայելական հարվածներից Լիբանանում ևս զոհեր և վիրավորներ կան, այդ թվում՝ Բեյրութում:
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումն իր հերթին հայտարարել է, որ գիշերը 100 հրթիռ է արձակել իսրայելական քաղաքների և բազաների վրա՝ ամենամասշտաբային հարձակումը պատերազմի սկսվելուց հետո: Տուժածների մասին չի հաղորդվում, վնասվել է ռազմական տեխնիկա:
Լիբանանում պատերազմի ընթացքում սպանվել է 634, վիրավորվել ավելի քան 1500 մարդ:
Իրանն իր հերթին հայտարարել է, որ հարվածել է Իսրայելի անվտանգության գործակալության՝ Շին Բեթի գլխավոր շտաբին և իսրայելական երկու ավիաբազայի։ Իսրայելում իրանական հարվածներից առ այսօր սպանվել է 14 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 2000-ը, որից 179-ը՝ վերջին 24 ժամում:
Իրանը նաև շարունակել է հարվածները Պարսից ծոցի երկրների էներգետիկ ենթակառուցվածքներին: Անօդաչուն Բահրեյնում հարվածել է վառելիքի բաքերի, Օմանում՝ Սալալահի նավահանգստի վառելիքի պահեստին: Քուվեյթում մի քանի անօդաչու է հարվածել միջազգային օդանավակայանին, նաև բնակելի շենքի: Արաբական Միացյալ Էմիրություններում էլ կոնտեյներներ փոխադրող նավի են թիրախավորել:
Երկու նավթատար էլ հարձակման է ենթարկվել Իրաքի մոտ, որոնցից մեկը, ըստ Իրանի, ամերիկյան է: Նավթատարներից մեկից տարհանված անձնակազմից առնվազն 20-ը վրացիներ են: Իրաքը մտահոգություն է հայտնել Ծոցում այս հարձակումների վերաբերյալ և կոչ է արել «պաշտպանել ծովային ուղիները»։ Հյուսիսային Իրաքում հրթիռը հարվածել է իտալական ռազմաբազային:
Ծոցի երկրների վրա Իրանի հարձակումները ընդունած բանաձևով դատապարտել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը: Ռուսաստանը և Չինաստանը՝ ձեռնպահ են քվեարկել։
Շարունակվող պատերազմի ֆոնին դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը: Չնայած Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը երեկ հայտարարեց, որ նավթի պահանջարկը բավարարելու համար 400 մլն բարել նավթ կօգտագործվի ռազմավարական պաշարներից, նավթի գինը կրկին բարձրացել է՝ անցնելով մեկ բարելի դիմաց 100 դոլարի շեմը:
Տարածաշրջանում ամերիկյան և իսրայելական բանկերին հարվածելու Իրանի երեկվա սպառնալիքից հետո, ամերիկյան խոշորագույն Citibank-ը Associated Press-ին հայտնել է, որ կփակի իր բոլոր մասնաճյուղերը Ծոցի երկրներում, բացառությամբ մեկի։