ԱՄՆ-ն շարունակել է հարվածները Իրանին, Թեհրանը՝ Քուվեյթին

ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարել են, որ նոր օդային հարվածներ են հասցրել Իրանին: Սա տեղի է ունենում ընդամենը մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ հաստատվեց, որ Հորդանանում Թեհրանի կողմից իրականացված հարձակումների ժամանակ պաշտպանական գործողությունների ընթացքում զոհվել են ամերիկացի երկու զինվորներ, ևս մեկն՝ անհետ կորել:
ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ ավիահարվածները սկսվել են շաբաթ օրը՝ ժամը 18:00-ին:
«Հարվածները նպատակ ունեն Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավագնացությանը սպառնալու Իրանի կարողությունն էլ ավելի թուլացնել և արագորեն պատժել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի այն ուժերին, որոնք անցած գիշեր Հորդանանում հարձակումներ էին գործել ամերիկացի զինծառայողների դեմ», - ասվում է Կենտրոնական հրամանատարության տարածած հայտարարության մեջ։
Ավելի ուշ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնեց, որ ավարտել է հարվածների իրականացումը՝ խոցելով Իրանի զինված ուժերի առափնյա հսկողության և հակաօդային պաշտպանության ենթակառուցվածքները:
Իրանական «Մեհր» լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ ամերիկյան ուժերը հարձակում են իրականացրել Իրանի հարավում Սիրիկ քաղաքի մոտակայքում՝ հավելելով, որ տուժածների և վնասված ենթակառուցվածքների մասին տեղեկություններ չկան։ «Թասնիմ»-ն էլ հաղորդել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը նաև թիրախավորել են Շադեգան քաղաքի մոտակայքում գտնվող մի վայր, որը մոտ է Իրաքի սահմանին:
Իրանական պատասխան հարվածների թիրախում այս գիշեր Քուվեյթն է հայտնվել։ Հղում անելով զինված ուժերին՝ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հայտնել է, որ բանակը դրոնային հարձակման է ենթարկել «Ալ-Ադիրի» և «Ալի Ալ Սալեմ» ավիաբազաներում տեղակայված ամերիկյան ռազմական օբյեկտները։ Երկու բազաներն էլ թիրախավորվել են անցյալ շաբաթվանից ի վեր Իրանի կողմից Պարսից ծոցում ԱՄՆ ակտիվների և դաշնակիցների դեմ հարձակումների շրջանակում։
Նախօրեին էլ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) հայտարարել էր Քուվեյթում, Բահրեյնում և Հորդնանում ԱՄՆ-ի հետ փոխկապակցվող թիրախներին հասցված հարվածների մասին։
Ինչ վերաբերում է Սաուդյան Արաբիային, Reuters-ը, վկայակոչելով իրազեկ երկու աղբյուրի, հայտնել էր՝ նախօրեին իրանական հրթիռային հարձակման հետևանքով երկու բնակավայրում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Թեհրանը Սաուդյան Արաբիային թիրախավորելու մասին չի հայտարարել, իսկ երկրի կառավարության մամուլի ծառայությունից չեն պատասխանել Reuters-ի հարցմանը։
ԱՄՆ-ն և Իրանն անցյալ շաբաթ ակտիվացրել են հարձակումները՝ մեկ ամիս առաջ ստորագրված ժամանակավոր հրադադարի համաձայնագրի չեղարկումից հետո, ւշագրի խախտումների վերաբերյալ երկուստեք մեղադրանքներից հետո, ինչը մեծացրել է լայնածավալ պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը:
«Իրանը կասեցրել է Իսլամաբադի հուշագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը՝ այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն ագրեսիվ գործողությունների միջոցով խախտել է իր սեփական պարտավորությունները»,- իրանական կիսապաշտոնական «Թասնիմ» լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ նախօրեին հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին:
Ամսվա սկզբին էլ նախագահ Թրամփն էր հայտարարել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով ստորագրված փոխըմբռնման հուշագիրն «ավարտված է», հավելելով, որ այլևս չի ցանկանում շփվել Թեհրանի հետ։